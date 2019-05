Di Maio e Salvini tagliano le pensioni

Giancarlo Giorgetti avverte Di Maio : "Così non si può andare avanti. Salvini? Se arriva un plebiscito..." : "Così non si può andare avanti". Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa nella sede della Stampa Estera a Roma risponde così ai giornalisti sulla tenuta del Governo: "Ho semplicemente detto che se il governo del cambiamento deve fare i

Salvini ignora Confindustria - Di Maio la corteggia : C’è l’invasione dei 5 stelle e il semi-deserto leghista all’Assemblea di Confindustria. Matteo Salvini non c’è: ha declinato l’invito. Claudio Borghi è seduto in quarta fila, circondato da due imprenditori intenti a districarsi sui rispettivi cellulari piuttosto che a seguire l’intervento dal palco di Luigi Di Maio. Giulia Bongiorno, anche lei in quota Lega, è ...

Odi et amo. Ritorna Catullo e il teatro delle maschere nude di Pirandello con protagonisti Di Maio-Salvini. : Dopo don Lorenzo Milani ancora una condanna per parrhasia ad una docente di Palermo, Rosa Maria Dell’Aria. Non scholae sed

"Terroni votatemi" : i finti manifesti elettorali di Salvini e Di Maio : Francesca Bernasconi Sono spuntati a Bologna, nella notte tra il 20 e il 21 maggio. La Digos ha aperto un indagine "Terroni votatemi", si legge su un manifesto su cui spicca la faccia del leader del Carroccio Matteo Salvini. "Onesti quando ci pare", è invece il messaggio attribuito a Luigi Di Maio. I manifesti elettorali sono spuntati in alcune zone di Bologna, nella notte tra il 20 e il 21 maggio. Ma sono chiaramente falsi. Sui ...

Luigi Di Maio - "circolare segreta" alle spalle di Salvini. A pochi giorni dal voto - colpo mortale al governo? : Una circolare segreta, alle spalle della Lega. Il Corriere della Sera riporta come Luigi Di Maio, ministro del Lavoro, abbia dato incarico all'Ispettorato nazionale del lavoro, dipendente direttamente dal suo Ministero, di firmare una circolare che di fatto rappresenta il primo passo verso il salar

Inps - da giugno tagli a pensioni d’oro e a quelle sopra 1522 euro. Pd : “Di Maio e Salvini vergogna” : Doppio taglio e conguaglio in arrivo da giugno: partirà la decurtazione sulle pensioni d'oro e sui trattamenti sopra tre volte il minimo, cioè 1.522 euro al mese. Lo ha reso noto l'Inps. Zingaretti: "Il Governo ha appena tagliato le pensioni a 6 milioni di persone. Salvini e Di Maio, vergognatevi!"Continua a leggere

Braccio di ferro sul decreto sicurezza. Di Maio : “Nessuna fretta”. Salvini : “Perché deve slittare?” : Non si placa il Braccio di ferro sul decreto sicurezza bis. Dopo le limature al testo apportate sulla base delle criticità segnalate dal Colle, Matteo Salvini chiede il via libera oggi in Consiglio dei ministri, che però non è ancora stato convocato. «Ho fatto notte per arrivare a un testo che venisse incontro a quanto mi veniva segnalato - ha dett...

Di Maio : "Gioco Salvini-GiorgettiFanno il poliziotto buono e cattivo" : "Il governo non cade, va avanti per quattro anni e lo farà perché ha lavorato bene". Lo sostiene il ministro dell'interno Matteo Salvini che sottolinea come solo ieri ci siano state "otto dichiarazioni dei 5 Stelle contro di me. Non ho risposto a nessuna" Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini : "Agli attacchi non rispondo". Poi smonta Luigi Di Maio : "Io non ho mai chiesto l'impeachment" : "Il governo non cade, va avanti per quattro anni e lo farà perché ha lavorato bene", ribadisce Matteo Salvini in una intervista a Il Corriere della Sera. E sottolinea che solo ieri 21 maggio ci siano state "otto dichiarazioni dei 5 Stelle contro di me. Non ho risposto a nessuna». Una situazione, sec

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - "cala la fiducia". Retroscena - brutto segnale : alleanza consumata : La crisi all'interno del governo tra Lega e M5s e tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sta trasformando in crisi nel Paese. Il "diagramma" che a Palazzo Chigi conoscono bene segnala da marzo il crollo negli indici di gradimento per il premier e i suoi due vice. Riporta Francesco Verderami in un ret

Salvini : "Il governo non cadràLavorerò ancora con Di Maio" : "Il governo non cade, va avanti per quattro anni e lo farà perché ha lavorato bene". Lo sostiene il ministro dell'interno Matteo Salvini che sottolinea come solo ieri ci siano state "otto dichiarazioni dei 5 Stelle contro di me. Non ho risposto a nessuna" Segui su affaritaliani.it

Antonio Tajani a Leggo : «Il governo cadrà dopo le elezioni. Salvini sbaglia - Roma non è una città come le altre. Di Maio mi ricorda Maduro» L'intervista integrale : Partiamo dal recente passato. È stato presidente nel Parlamento europeo, che esperienza è stata? «Un?esperienza entusiasmante e storica perché sono stato il primo...

Renzi show sul palco : da Salvini a Di Maio tutte le battute dell'ex premier contro il governo : L'ex premier: «L'Italia non conta più una cippa, Conte disastro, Salvini? Bestemmiava come uno scaricatore di porto»

Decreto Sicurezza Bis - Salvini modifica ma Di Maio lo stronca : Decreto Sicurezza Bis, la modifica è stata fatta da Salvini ma Di Maio non ci sta Per il Viminale il testo è pronto e si aspetta solo la convocazione del Consiglio dei ministri, dove verrà esaminato. Per Di Maio, invece, prima di portare il provvedimento nella riunione di governo bisogna prima risolvere i dubbi. Che quindi ci sono ancora. … Continue reading Decreto Sicurezza Bis, Salvini modifica ma Di Maio lo stronca at BlogItalia.News.