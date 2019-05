Brindisi-Sassari | Gara-3 Quarti Play-off | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Diretta/ Sassari Brindisi - risultato 106-97 - streaming video Rai : Sassari vince ancora : Diretta Sassari Brindisi quarti playoff di basket Serie A1 streaming video Rai: cronaca live della partita che si gioca al PalaSerradimigni, gara-2.

Basket - Playoff Serie A 2019 : è show al PalaSerradimigni - Sassari batte ancora Brindisi e sale sul 2-0 nella serie : E’ una notte di grande spettacolo, quella che al PalaSerradimigni vede il Banco di Sardegna Sassari superare nuovamente l’Happy Casa Brindisi con il punteggio di 106-97 e andare sul 2-0 nella serie di quarti di finale che mette di fronte le due formazioni. Gli uomini di Gianmarco Pozzecco andranno ora in terra pugliese, tra due giorni, per cercare di chiudere subito i conti e volare in semifinale con un certo anticipo sulla tabella ...

Playoff Serie A basket – Milano stende Avellino e riequilibra la serie - Sassari non lascia scampo a Brindisi : L’Olimpia supera davanti al proprio pubblico Avellino e si porta sull’1-1 nella serie, nuovo successo invece per Sassari che scappa già sul 2-0 L’Olimpia Milano cancella la sconfitta di Gara-1 contro Avellino e si impone in Gara-2, stendendo gli avversari con il punteggio di 76-61. Grande prestazione degli uomini di Pianigiani che, dopo un avvio alquanto deludente, alzano i giri del motore già a partire dal secondo ...

LIVE Sassari-Brindisi 106-97 - Gara-2 Play-off in DIRETTA : i sardi allungano nella serie al termine di una partita al cardiopalma! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sassari-Brindisi, Gara-2 dei quarti di finale dei playoff di serie A: dopo la netta vittoria vittoria in gara-1, il Banco di Sardegna Sassari torna ad ospitare nella seconda partita della serie la Happy Casa Brindisi. I sardi vogliono portarsi sul doppio vantaggio per mettere grandissima pressione sui pugliesi, i quali si troverebbero poi costretti a dover vincere le due partite casalinghe per ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Sassari per continuare la corsa - Brindisi cerca l’impresa per non ritrovarsi spalle al muro : Prosegue a ritmo serrato il calendario dei quarti di finale dei Playoff della Serie A 2018-2019 di Basket. Dopo la sfida di apertura andata in scena sabato sera, Sassari e Brindisi si ritroveranno nuovamente di fronte per il secondo atto, in un incontro che potrebbe già rappresentare un punto di svolta nella Serie. La formazione sarda ha infatti conquistato il primo punto e con una seconda vittoria tra le mura amiche si sposterebbe in Puglia con ...

Sassari-Brindisi - Gara-2 Quarti Playoff : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Dopo la netta vittoria vittoria in gara-1 il Banco di Sardegna Sassari torna ad ospitare nella seconda partita della serie la Happy Casa Brindisi. I sardi sono in vantaggio per 1-0 e vogliono portarsi sul doppio vantaggio per mettere grandissima pressione sui pugliesi, che si troverebbero con le spalle al muro ed obbligati ad una pazzesca rimonta. La squadra di Pozzecco non sa davvero più perdere ed in gara-1 è stata semplicemente micidiale da ...

Sassari-Brindisi - Play-off Serie A basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si apre oggi la Serie di quarti di finale dei playoff scudetto che oppone il Banco di Sardegna Sassari all’Happy Casa Brindisi, per un confronto che non è nuovo a livello di quarti di finale validi per la corsa al tricolore. Un confronto tra le due compagini c’era già stato nell’annata 2013-2014, in cui la Dinamo riuscì a prevalere per 3-0, salvo poi cedere le armi di fronte a Milano in una combattuta sfida chiusa in sei ...

LIVE Sassari-Brindisi 89-73 - Gara-1 play-off basket in DIRETTA : i sardi vincono il primo atto della sfida! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sassari-Brindisi, Gara-1 dei quarti di finale di Serie A: si affrontano la quarta e la quinta squadra in termini di punteggio nella regular season passata. Al PalaSerradimigni di Sassari, il Banco di Sardegna verrà accolto da un pubblico calorosissimo che ha visto i propri beniamini conquistare l’ultima Europe Cup contro i tedeschi del Wurzburg. Servirà una vera e propria impresa alla ...

Basket – Playoff Serie A : Sassari non lascia scampo a Brindisi - i sardi si impongono 89-73 in Gara-1 : La formazione sarda comincia benissimo la Serie contro Brindisi, imponendosi davanti al proprio pubblico in Gara-1 Comincia benissimo la Serie dei quarti di finale scudetto per Sassari, la formazione sarda infatti si impone in Gara-1 con il punteggio di 89-73 al termine di un match dominato in lungo e in largo. Primo quarto a completo appannaggio dei padroni di casa, che vanno avanti di sei per poi veder avvicinare i propri avversari fino ...

