Se non ti è piaciuto il finale di “Game of Thrones” | Kit Harington e Sophie Turner hanno

Al cardinale Parolin non è piaciuto che Salvini abbia invocato la Madonna : Al Vaticano non è piaciuto che, in chiusura del suo comizio sabato a Milano, Matteo Salvini brandisse il rosario e invocasse la Madonna. "Credo che la politica partitica divida, Dio invece è di tutti. Invocare Dio per se stessi è sempre molto pericoloso" ha detto il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, a margine della Festa dei Popoli a San Giovanni in Laterano, come trasmesso dalle telecamere di Rainews24. Il ...

Uomini E Donne : oggi il bacio tra Giulia e Giulio che non é piaciuto a Manuel. Leggi le anticipazioni! : Il bacio di Giulia Cavaglià e Giulio Raselli ha dato nuovamente la dimostrazione a Manuel Galiano che la tronista prova una forte attrazione nei confronti del suo rivale in amore. Nonostante questo, Manuel non... L'articolo Uomini E Donne: oggi il bacio tra Giulia e Giulio che non é piaciuto a Manuel. Leggi le anticipazioni! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello - Francesca De Andrè - il fidanzato e le corna : "non mi è mai piaciuto" - la bomba della sorella : Ha destato scalpore al Grande Fratello l'incontro nella casa tra Francesca De Andrè e il fidanzato Giorgio, dopo le (presunte) corna del ragazzo testimoniate dai programmi di Barbara D'Urso nei giorni precedenti. Durante la diretta di lunedì sera, però, i due hanno fatto finta di nulla destando la s

nonno orco stupra la nipotina 16enne : «Ti è piaciuto?». Lei registra tutto col telefonino : Un Nonno orco, che avrebbe abusato della nipotina adolescente, di 16 anni, che si era fermata a casa sua per non lasciarlo solo la sera di Pasquetta, come facevano a turno gli altri quattro nipoti....

nonno orco stupra la nipotina 16enne : «Ti è piaciuto?». Lei registra tutto col telefonino : Un Nonno orco, che avrebbe abusato della nipotina adolescente, di 16 anni, che si era fermata a casa sua per non lasciarlo solo la sera di Pasquetta, come facevano a turno gli altri quattro nipoti. È accaduto in provincia di Bergamo e a raccontare la scioccante storia è Bergamonews: l’uomo, vedovo, vive da solo e aveva ospitato i parenti per una lunga giornata insieme, a Pasquetta appunto. Quella sera la 16enne, come a turno gli altri nipoti, si ...

Dai che ti è piaciuto… Il nonno orco violenta la nipotina di 16 anni : Ha violentato la nipotina di 16 anni e una volta finita lo stupro le ha detto: "Ti è piaciuto? Dai che ti è piaciuto. Non piangere e non dire niente ai tuoi genitori, altrimenti mi arrestano…". L'orrore in provincia di Bergamo è stato commesso da un nonno di 82 anni ai danni di sua nipote adolescente, che è riuscita a farlo arrestare grazie alla registrazione audio dell'abuso effettuata tramite il cellulare.-- La violenza la notte di Pasquetta, ...

"Il mio film su Bannon? Mi ha dato il permesso ma poi non gli è piaciuto" : da Los Angeles Alison Klayman incontrò Steve Bannon nel settembre del 2017 a Washington. Un mese dopo, armata di telecamera, avrebbe iniziato il suo anno accanto allo stratega dell'ultra destra ...

Elezioni Ue - mi hanno rubato la bandiera europea. Ma non me ne sono dispiaciuto troppo : Mi hanno rubato la bandiera europea: era bella, grande, con le 12 stelle giallo cromo sullo sfondo blu cobalto. L’avevo sciorinata fuori casa raccogliendo l’invito di Romano Prodi e di numerosi movimenti europeisti, spesso divisi, ma su questo uniti, a farlo il 21 marzo; anzi, l’avevo messa fuori un po’ prima, per la verità, e ce l’avevo lasciata nei giorni seguenti, perché mi pareva brutto “ammainarla” dopo averla sciorinata e ...

Alda D’Eusanio dichiara non mi è piaciuto fare l’isola dei famosi : Intervistata da “Radio Cusano Campus” Alda D’Eusanio non ha parlato molto bene del programma “L’isola dei famosi” perché avrebbe impedito a lei e ad Alba Parietti di parlare liberamente nel corso di ogni puntata. La D’Eusanio inoltre spiega che fare l’Isola dei famosi non le sia piaciuto: “Non mi sono divertita. Non ci facevano parlare. Io e Alba Parietti eravamo due opinioniste con l’ordine di non parlare. ...

Stefano Bettarini contro L’Isola dei Famosi? “non mi è piaciuto…” : Isola dei Famosi: Stefano Bettarini lancia una frecciatina alla Marcuzzi? Stefano Bettarini è stato ospite di Federica Panicucci a Mattina Cinque. Durante la lunga intervista, dove si è ripercorsa la sua avventura all’Isola dei Famosi, l’ex marito di Simona Ventura ha dichiarato che non gli sono piaciute alcune cose durante il reality. Non gli sono piaciuti alcuni commenti fatti in studio quando Nicoletta, la sua compagna, è andata ...

Alda D’Eusanio : “non mi è piaciuto Paolo Brosio all’Isola e non mi piace Suor Cristina a Ballando con le Stelle” : “Non è stata un’esperienza soddisfacente. Noi opinionisti potevamo parlare pochissimo. A volte, mi sono chiesta che cosa ci facessi là dentro”, a parlare è Alda D’Eusanio in un’intervista con il sito Il Decoder non nascondendo la delusione dopo la partecipazione come opinionista nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Non negando nemmeno di essersi sentita una presenza soprammobile all’interno del reality di ...

Amici 2019 - intervista esclusiva al primo eliminato Mowgly : "Amici? Mi ha dato tanto. Alla Celentano non sono mai piaciuto" : Cosa ha significato per te ricevere il sostegno da un professionista come lui? Loredana Bertè non conosce bene il mondo della breakdance, mi dispiace ma le sue critiche non mi hanno offeso più di ...

Inter - lo sfogo di Spalletti non è piaciuto alla società : Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, l'ad Beppe Marotta e il suo staff starebbero riflettendo sulla posizione dell'allenatore in vista della prossima stagione . alla base delle riflessioni, in ...