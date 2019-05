Passaggi a livello a Vittoria | disagi seri per ambulanze in emergenza

Incidente a Noto - treno travolge auto al Passaggi o a livello : un morto e un ferito. FOTO : Incidente a Noto , treno travolge auto al passaggio a livello : un morto e un ferito. FOTO Nell'impatto è morta una donna, di 62 anni, a bordo di una Fiat Multipla. È grave, ma non in pericolo di vita il compagno, che risulta indagato dalla procura di Siracusa, con l'accusa di omicidio colposo e disastro ferroviario. Da chiarire se la ...

Non si fermano al Passaggio al livello - treno travolge auto : morta una donna - ferito il marito : L'incidente è avvenuto ieri sera lungo la linea ferroviaria Modica - Siracusa, quando una Fiat Multipla è stata travolta da un treno in corsa. Una donna è rimasta uccisa, il marito è riuscito a mettersi in salvo ma ora è indagato per omicidio colposo. Sulla linea Siracusa-Modica un'automobile è rimasta bloccata sui binari pochi istanti prima del transito del convoglio. Stando a una prima ricostruzione il marito della vittima sarebbe riuscito a ...