Marche | scossa di terremoto in mare | ben avvertita tra Ancona | Macerata e Fermo

Terremoto - paura nelle Marche : scossa in provincia di Macerata : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.0 si è verificata intorno alle 20:30 di oggi, 18 maggio, a Civitanova Marche . L’ipocentro ha una profondità di 8,1 km e la scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione. Seguiranno aggiornamenti. L'articolo Terremoto , paura nelle Marche : scossa in provincia di Macerata sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto nelle Marche : scossa avvertita dalla popolazione - nessun danno : Un Terremoto magnitudo 3.1 è stato registrato alle 06:25 nelle Marche dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa , con ipocentro ad una profondità di 23 km, è stata localizzata a 2 km da Santa Vittoria in Matenano, in provincia di Fermo. Una ventina di minuti prima un’altra scossa di magnitudo 2.7 è stata registrata in provincia di Macerata. L’evento magnitudo 3.1 è stato nettamente avvertito dalla ...

Terremoto nelle Marche : scossa magnitudo 3 - 1 nel Fermano : La scossa è stata registrata alle 6.25 a due chilometri da Santa Vittoria in Matenano. Venti minuti prima un'altra scossa di magnitudo 2,7 in provincia di Macerata. L'epicentro del sisma è stato individuato a 23 km di profondità. Venti minuti prima l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia aveva registrato un'altra scossa di magnitudo 2,7 in provincia di Macerata, nella zona di Fiastra a una profondità di 8 km. Al momento non si ...