Mara Carfagna smonta Luigi Di Maio | Moderatissimo? Ma se chiedeva l' impeachment per

Cartelli contro Salvini in Aula - lui : “Ognuno si diverte come può” e Mara Carfagna lo bacchetta : “Non siamo a scuola” : Cartelli contro Salvini mostrati nell’Aula della Camera da parte di esponenti del Pd durante il question time. Un’azione dimostrativa messa in atto proprio mentre il ministro dell’Interno sta rispondendo a un’interrogazione sulla vicenda della rimozione di uno striscione contro di lui, in occasione di una sua visita a Brembate, due giorni fa. Mara Carfagna, che presiedeva la seduta, ha chiesto di rimuovere i Cartelli, ha fatto intervenire gli ...

Ministro non siamo a scuola! Mara Carfagna ‘rimprovera’ Matto Salvini in Aula : Mara Carfagna, durante il question time alla Camera, gela Matteo Salvini: "Ministro risponda all'interrogazione. Non siamo a scuola. Anche lei, per cortesia, abbia rispetto per quest'Aula". Il Ministro si era lamentato per i cartelli di protesta del Pd: "Ognuno si diverte come può. Anche mia figlia di sei anni si diverte coi disegnini..."

Tribù - Mara Carfagna : ostilità verso la Lega che si è consegnata a M5S - : "Il caso Siri è stato una sceneggiata che ha impedito al governo di occuparsi dei veri problemi del Paese", dice la deputata di Fi, durante l'approfondimento che racconta l'Italia che si avvicina alle ...

Mara Carfagna attacca il Movimento 5 Stelle : “I cittadini dovrebbero essere preoccupati…” : Mara Carfagna torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle “Il garantismo è un principio sancito dalla Costituzione italiana che tutti hanno il dovere di rispettare e che nessuno può arrogarsi il potere di calpestare, tantomeno chi governa. Invece il M5S si permette di usare il nome di Silvio Berlusconi come alibi per fare a pezzi … Continue reading Mara Carfagna attacca il Movimento 5 Stelle: “I cittadini dovrebbero essere ...

Mara Carfagna - la bomba (di fango?) di Travaglio : "Cosa succederà se punteranno su di lei". Scenario clamoroso : Lo slogan è "Nazareno 4.0", aggiornamento 2019 dell'alleanza virtuale tra Forza Italia e Pd che poca fortuna portò a Silvio Berlusconi e a Matteo Renzi. Il Fatto quotidiano riprende la suggestione di Gianfranco Miccichè, plenipotenziario azzurro in Sicilia, che ha proposto di esportare a livello naz

Mara Carfagna pur di attaccare la Lega di Matteo Salvini ignora la sicurezza : Terza Repubblica significa passare dall' era in cui la candidatura di Mara Carfagna destava scandalo - perché trattavasi solo di una showgirl che lavorava con Magalli - all' era in cui una mancata candidatura di Mara Carfagna desta scandalo. A dividere le due ere c' è stato il grillismo, che ha fatt

ESCLUSIVA Sen. Dal Mas - FI - : "Mara Carfagna? Non si tratta di esclusione dalle Europee" : L'anima giustizialista del 'Movimento 5 Stelle' non la scopriamo oggi, per costoro la presunzione di innocenza non dovrebbe valere per chi fa politica. Anche per Salvini arriva però un momento della ...

Mara Carfagna - la telefonata di Berlusconi sullo stop alla candidatura : come l'ha convinta : Dietro lo stop all'ultimo momento della candidatura di Mara Carfagna alle prossime elezioni Europee si è consumato un vero e proprio giallo all'interno di Forza Italia. La brusca frenata per l'ex ministro è arrivata con una telefonata tra lei e Silvio Berlusconi, come riporta il Fatto quotidiano, ch

Elezioni europee - Mara Carfagna esclusa dalle liste di Forza Italia : Mara Carfagna non correrà alle prossime Elezioni europee di fine maggio. Dopo la polemica scoppiata nella giornata di ieri, con i vertici di Forza Italia che hanno accusato la vicepresidente della Camera di voler tentare un "golpe" contro Berlusconi, la Carfagna non è stata inserita nelle liste presentate oggi dal partito per la circoscrizione Sud.Continua a leggere

Elezioni europee - Forza Italia ha presentato le liste : il nome di Mara Carfagna nella circoscrizione Sud non c’è : C’è chi vedeva nella candidatura di Mara Carfagna al Sud un golpe interno per rottamare Silvio Berlusconi. Altri, invece, interpretavano il suo nome in lista come ennesimo sintomo della guerra interna a Forza Italia tra le varie anime che puntano a spartirsi l’eredità politica dell’ex premier. E c’era anche chi, al contrario, contava molto sull’impegno diretto dell’ex ministro in quanto ottima opportunità per ...