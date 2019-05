L’Unione europea ha deciso: dal 2021 niente più piatti, posate o cannucce di plastica (Di martedì 21 maggio 2019) Dopo l'approvazione del Parlamento europeo è arrivato anche il via libera del Consiglio al divieto, dal 2021, di utilizzo degli articoli in plastica monouso, come piatti, bicchieri e cannucce. Inoltre cambiano le regole per i produttori, che dovranno impegnarsi obbligatoriamente anche nella raccolta e nel riciclaggio.



