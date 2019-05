Gf | Fabrizia De André sostiene la sorella Francesca | “Piccola anima fragile”

Grande Fratello 16 - Mila Suarez contro Fabrizia De André : 'Il bullismo è un reato' : Lo scontro tra Mila Suarez e Francesca De Andrè continua a distanza, anche dopo l'eliminazione della modella marocchina. Quest'ultima, infatti, ha lasciato la Casa del Grande Fratello 16 lo scorso lunedì, eliminata al televoto, ma il suo ritorno alla vita di tutti i giorni non è stato facile. Lei stessa ha condiviso su Instagram le proprie difficoltà nel superare a livello psicologico quanto vissuto nelle ultime settimane. Il riferimento alla De ...

Gf - Fabrizia De André boccia il cognato e approva Gennaro Lillio - : Serena Granato Fabrizia De André ha rilasciato alcune dichiarazioni critiche sul conto del fidanzato della sorella, la gieffina Francesca De André La love-story di Francesca De André e Giorgio Tambellini, il quale è del tutto estraneo al mondo dello showbiz, sembra procedere a gonfie vele. La gieffina Francesca ha tenuto a chiarire la sua posizione circa il tanto rumoreggiato "triangolo amoroso", che la vedrebbe protagonista insieme ...

Fabrizia De André vuota il sacco : "Il fidanzato di mia sorella? Mai piaciuto - ecco perché" : Ospite di 'Pomeriggio 5', la sorella di Francesca De André disapprova la relazione con l'imprenditore Giorgio Tambellini...

Fabrizia De André boccia il fidanzato di Francesca : “Mai approvato” : A Fabrizia De André non piace il fidanzato di Francesca De André Fabrizia De André non approva Giorgio, il fidanzato della sorella minore Francesca. La figlia di Cristiano De André non ha commentato benevolmente l’ingresso del ragazzo al Grande Fratello 16. Un confronto, quello tra Francesca, Giorgio e Gennaro Lillio, che non è piaciuto al […] L'articolo Fabrizia De André boccia il fidanzato di Francesca: “Mai approvato” ...

Fabrizia De André : "Giorgio mi ha detto che non ha tradito Francesca" : Il presunto tradimento di Giorgio Tambellini nei confronti di Francesca de André continua a tenere banco e la sorella della gieffina, Fabrizia, ha svelato di essersi confrontata con il cognato. Ospite ...

Grande Fratello 16 - Fabrizia De Andrè parla di Giorgio Tambellini : "Mi ha detto che lui era insieme ad altre persone" : Ieri sera Francesca de Andrè ha subìto un brutto colpo davanti alle foto del suo fidanzato Giorgio Tambellini in compagnia dell'influencer Rosy Zamboni, la sua reazione alla visione degli scatti pubblicati dal settimanale Oggi è stata furiosa sia durante la chiacchierata con Barbara d'Urso che nella casa in più sfoghi con gli inquilini. Gli scatti scottanti hanno portato Francesca ad una crisi molto delicata.Il giorno dopo l'infelice ...

GF16 : Francesca De Andrè entra in casa - la sorella Fabrizia si ritira per il figlio : Ieri, 15 aprile, abbiamo assistito alla seconda puntata del Grande Fratello 16 con l'ingresso in casa di due nuovi concorrenti: Alberigo Lemme e Francesca De André. Il primo ha fatto il suo ingresso quasi nell'anonimato non suscitando particolare interesse nei concorrenti che non gli hanno nemmeno indicato dove si trovasse la 'Mistery Room', quando Barbara D'Urso gli ha chiesto di raggiungere la stanza. Anche la presentatrice ha difatti ...

Grande Fratello 2019 - Fabrizia De André rinuncia a entrare nella casa dopo la lettera del padre Cristiano. Francesca invece no : “Non ho paura di lui” : dopo la lettera che Cristiano De André ha mandato a Mediaset e alle figlie, Fabrizia ha fatto marcia indietro e non è entrata nella casa del Grande Fratello. Francesca invece sì: “Non ho paura di mio padre. Non mi spaventa per niente, come non mi spaventano le cose che mi ha già fatto mio padre e anzi io sono qui come Francesca e non per parlare di lui. E’ lui che ha la coda di paglia. E Barbara tu lo sai bene, io ho sempre risposto ...

Grande Fratello 16 : Francesca De Andrè concorrente ufficiale - la sorella Fabrizia rinuncia dopo la diffida di papà Cristiano (video) : Francesca De Andrè è una concorrente ufficiale del 'Grande Fratello 16'. L'annuncio è stato dato, stasera, lunedì 15 aprile 2019, nel corso della seconda puntata del reality di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. Grande Fratello 16, Cristiano de Andrè diffida le figlie Francesca e Fabrizia prosegui la letturaGrande Fratello 16: Francesca De Andrè concorrente ufficiale, la sorella Fabrizia ...

