Deborah torna libera. Prima di colpire il padre gli disse : «Fermati - non fare più niente» : Lorenzo Sciacquatori da tempo vessava la famiglia. La Procura ha spiegato che l’atto «si può qualificare allo stato come episodio di eccesso colposo di legittima difesa». Dopo averlo colpito la ragazza si è disperata: «Papà non mi lasciare ti voglio bene, perdonami, non volevo»

