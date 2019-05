Vincent Lambert | via alla procedura per staccare la spina La mamma | «Sono dei mostri»

Eutanasia - iniziata la procedura per staccare la spina a Vincent Lambert : Ci hanno provato fino all’ultimo. Dopo aver implorato il Presidente della Repubblica francese perché si opponesse a un «reato di Stato commesso con la forza contro lo stato di diritto», i genitori di Vincent Lambert si stavano preparando a presentare tre nuovi appelli per cercare di fermare la cessazione della nutrizione e dell’idratazione per il loro figlio, ex infermiere psichiatrico di 42 anni, in stato vegetativo da oltre dieci. Ma l’iter ...

Vincent Lambert come Eluana Englaro. I medici : “Basta cure - può morire genitori contrari” : Il 42enne è stato vittima di un incidente nel 2008 e da allora è immobilizzato: in Francia è stato al centro di una vera e propria battaglia legale. La moglie e i parenti sono favorevoli all'eutanasia, ma i genitori non si arrendono: "Non è privo di coscienza, ma della capacità di esprimersi".

Medico annuncia interruzione cure per Vincent Lambert : Il Medico curante di Vincent Lambert, l’uomo tetraplegico in stato vegetativo da 10 anni e diventato il simbolo del dibattito sul fine vita in Francia, ha annunciato oggi che interromperà le cure che permettono di tenere vivo il suo paziente a partire dal 20 maggio prossimo.Sulla sorte di Lambert, 42 anni, immobilizzato dal 2008 in seguito a un incidente stradale, si è combattuta in Francia e in Europa una vera battaglia ...