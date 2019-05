Una faccenda aperta con Monica

La meteorologia è Una faccenda che riguarda l'Italia : Nell'area della ex Manifattura tabacchi sarà ospitato il più grande archivio di statistiche meteo del mondo e uno dei più grandi supercomputer d'Europa, a conferma del fatto che lo studio dei ...

IL COMMISSARIO MONTALBANO - Una faccenda DELICATA/ Streaming video della puntata : Il COMMISSARIO MONTALBANO - Una FACCENDA DELICATA, oggi 22 aprile 2019: torna su Rai Uno la nota serie con protagonista Luca Zingaretti

Il Commissario Montalbano Una faccenda delicata streaming e trama episodio stasera in tv : Il Commissario Montalbano Una faccenda delicata va in onda stasera in tv lunedì 22 aprile 2019 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2016 e si ispira all’omonimo racconto di Andrea Camilleri della raccolta Un mese con Montalbano pubblicata nel 1998. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV streaming E REPLICA Il Commissario ...

