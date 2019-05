Moda uomo | le maglie con scollo a V per le giornate primaverili più fresche

gqitalia

(Di lunedì 20 maggio 2019) Nonostante tra poco più di un mese inizi, almeno ufficialmente, l'estate, le temperature non sono così clementi come ci si aspetterebbe. Quella attuale, infatti, sarebbe una delle primavere più fredde degli ultimi decenni, e scegliere come vestirsi in base al meteo sembra un'impresa ancora più ardua del solito. Tuttavia, ci sono dei capi d'abbigliamento particolarmente versatili per questo periodo dell'anno, che aiutano a coprirsi senza esagerare, e permettono di giocare con i diversi strati in base al tipo di giornata e al proprio stile: tra questi c'è la maglia a maniche lunghe cona V, un grande classico del guardaroba maschile, nonché filato particolarmente amato dai giocatori di golf. La versione più tradizionale è quella invernale con stampa geometrica Fair Isle, nome che deriva da un maglione lavorato proprio ...

