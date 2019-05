Meteo | raro temporale in Alaska | ad Anchorage un fulmine colpisce un aereo in volo

meteoweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) Unsuha lasciato migliaia di persone senza elettricità per la prima volta in diversi anni. Circa 2.800 persone sono rimaste senza corrente per un’ora a Mountain View e Muldoon, quartieri sul lato est di, dopo che unaveva colpito una linea elettrica nell’area, creando il primo blackout per la compagnia Municipal Light & Power in 15 anni. Un altroha causato un piccolo blackout anche nel sud di. E unsembra aver colpito in pieno anche un jet in. Corey Crow, residente di, era al volante quando la dashcam posta sul cruscotto della sua auto ha catturato le incredibili immagini delche sembra colpire il veli, come potete vedere nel video in fondo all’articolo. Crow ha dichiarato di non essersi reso conto che l’, che sembrava essere in partenza dal Ted StevensInternational ...

Emigdiano : Raro delfino rosa a rischio estinzione dà alla luce un cucciolo della stessa incredibile colorazione [FOTO] - Meteo… - MuriellaFrisier : Raro delfino rosa a rischio estinzione dà alla luce un cucciolo della stessa incredibile colorazione [FOTO] - Meteo… - mariopaps : Raro delfino rosa a rischio estinzione dà alla luce un cucciolo della stessa incredibile colorazione [FOTO] - Meteo… -