Inter | spunta la divisa away 2019-20 | sarà celeste

Napoli - spunta l'Interesse per Ilicic : un aspetto frena la trattativa : Secondo il Corriere dello Sport: ' Josip Ilicic è finito nel mirino del Napoli . Nella lista, lunga, di nomi che Ancelotti sta valutando per il futuro della sua squadra: piace a lui e soprattutto a Davide, suo figlio e suo ...

Inter - la Champions per ‘fidanzarsi’ ufficialmente con Conte : ma spunta un terzo… incomodo : La scelta dell’Inter è chiara, ovvero quella di puntare tutto su Antonio Conte ma solo in caso di Champions: c’è però un ostacolo da superare L’Inter sembra ormai aver fatto la sua scelta, Antonio Conte è il profilo individuato da Marotta per sedersi sulla panchina nerazzurra nella prossima stagione. AFP/LaPresse Servirà però l’accesso in Champions League per poter condurre in porto l’affare, visto che ...

Inter spuntata - si cambia : ok Lautaro e Politano - via Icardi e Perisic. Keita paga uno scherzo mal riuscito : Un attacco spuntato . Pochi gol, troppo pochi da parte di chi è chiamato, per ruolo, a farne. E invece latita. L'Inter fa oggi i conti con la pessima stagione di Icardi , solo dieci reti in stagione, ...

Interrante-Canessa-De André : triangolo al Grande Fratello. E spunta un tradimento... : È guerra nella Casa del Grande Fratello tra Guendalina Canessa e Francesca De Andrè . A Domenica Live da Barbara D'Urso , a parlare dello 'scontro' al reality è Daniele Interrante , ex di entrambe. '...

Interrante-Tavassi-De André : triangolo al Grande Fratello. E spunta un tradimento... : È guerra nella Casa del Grande Fratello tra Guendalina Tavassi e Francesca De Andrè . A Domenica Live da Barbara D'Urso , a parlare dello 'scontro' al reality è Daniele Interrante , ex di entrambe. '...

Grande Fratello anticipazioni : spunta il fratello di Serena - arriva Daniele Interrante : Grande fratello anticipazioni domani: la seconda lettera per Serena Rutelli è del fratello maggiore La quinta puntata del Grande fratello 16 si preannuncia scoppiettante ed entusiasmante come gli ultimi appuntamenti. Lunedì 6 maggio si tornerà a parlare della famiglia biologica di Serena Rutelli. Dopo la lettera della madre naturale, oggi clochard, la figlia di Barbara […] L'articolo Grande fratello anticipazioni: spunta il fratello di ...

Spunta lo Xiaomi Mi A3 : un medio-gamma molto Interessante : Presto dovrebbe arrivare un altro smartphone del produttore cinese, chiamato Xiaomi Mi A3, che sarà equipaggiato con il processore Snapdragon 730, come fatto trapelare dalla divisione indiana del noto brand. Si tratta di un device che andrà ad appartenere, qualora fosse presentato nel concreto, alla fascia medio-alta del mercato, come suggerito dal processore di riferimento, realizzato con processo produttivo a 8nm. Sul retro dovremmo trovare ...

Mercato Inter - Icardi via : rispunta la Juve - ma c’è anche un’altra ipotesi suggestiva : Ieri, a Striscia la Notizia, la moglie e procuratrice Wanda Nara ha assicurato la permanenza di Mauro Icardi all’Inter. Ma, si sa, nonostante la riappacificazione non sembra poter tornare tutto come prima tra l’argentino e i nerazzurri. Sempre forte, quindi, la possibilità dell’addio dell’attaccante a fine stagione. Quali le destinazioni? Il Corriere dello Sport odierno avanza due ipotesi: una non è altro che un ...

Inter - Sport Mediaset : Atletico Madrid forte su Icardi ma spunta anche il Psg (RUMORS) : Mancano ancora 5 giornate alla fine della Serie A, e l'Inter è molto vicina alla matematica qualificazione alla Champions League per il prossimo anno. 5 punti dal Milan sono tanti, e da questo punto di vista sarà molto importante il match di sabato sera contro la Juventus, partita sentita moltissimo dai tifosi Interisti e che potrebbe rivelarsi il match ball per staccare definitivamente il terzo posto in classifica. Ma oltre che di calcio ...

Juventus - spunta una maglia di Dybala all'Inter! : MILANO - Dybala-Inter è il tormentone dell'anno. Tra le prestazioni non sempre convincenti della Joya con la Juventus e le fratture di Maurito con la società nerazzurra, è stato paventato a più ...

Juventus - spunta una maglia di Dybala all'Inter! : MILANO - Dybala-Inter è il tormentone dell'anno. Tra le prestazioni non sempre convincenti della Joya con la Juventus e le fratture di Maurito con la società nerazzurra, è stato paventato a più ...

Dybala-Inter - spuntano le prime maglie nerazzurre della Joya -FOTO- : Dybala-Inter – Nuovi segnali di mercato arrivano su Dybala. Indizi che non fanno ben sperare i tifosi bianconeri. La Joya ha deluso ancora contro l’Ajax e potrebbe anche essere ceduto per dare la possibilità economica di comprare altri calciatori importanti. Da Milano già si sbilanciano e già lo vestono con la maglia nerazzurra sulle spalle […] More

Tragedia Rigopiano - spunta nuova Intercettazione funzionari : "Stanno al caldo nella Spa......" : Pescara - Nell'inchiesta della Tragedia dell'Hotel Rigopiano, travolto da una valanga il 18 gennaio del 2017 e che costò la vita a 29 persone, è spuntata una nuova conversazione choc dei funzionari della Prefettura di Pescara. “Io mi devo preoccupare non di chi sta in un Resort, per quanto impaurito dal terremoto, ma il terremoto lo abbiamo sentito tutti, al di là di quello stiamo tutti tranquilli”. La frase sarebbe ...

Corona - spunta l’Intervista prima dell’arresto : “Morirò così” : Fabrizio Corona è tornato in carcere, dopo che il Giudice di Sorveglianza di Milano ha revocato l’affidamento terapeutico, poco prima di essere arrestato però era stato intervistato. Per capire cosa è accaduto dobbiamo andare indietro nel tempo a poche ore prima dell’arrivo delle forze dell’ordine a casa di Corona. L’ex re dei paparazzi aveva appena rilasciato una lunga intervista, molto particolare, a Telelombardia, ...