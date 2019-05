Il vescovo di Mazara attacca Salvini | ' Chi è con lui non può dirsi cristiano'

Blastingnews

(Di lunedì 20 maggio 2019) Matteo, in un modo o nell'altro, continua a far parlare di sé. In molti gli contestano il suo modus operandi, ma persino il modo in cui proverebbe ad acquisire consenso elettorale. Negli ultimi tempi, tra l'altro, è diventato ricorrente il fatto che il leader della Lega finisca per andare in conflitto con la Chiesa. Il tutto sembra non sposarsi alla perfezione con i gesti che lo vedono baciare il rosario o usare altri simboli religiosi per rendere pubblica la sua fede cattolica. L'ultimo duro attacco dalla Chiesa verso il ministro dell'Interno arriva direttamente daldiche non ha usato giri di parole per manifestare il proprio dissenso rispetto al modus operandi del leader del Viminale. L'accoglienza è uno dei nodi della discordia Matteonon ha mai fatto mistero della sua fede cattolica. Pur non definendosi un buon, non ha mai fatto nulla per ...

matteosalvinimi : “Chi vota Salvini non è cristiano” secondo questo vescovo... Non commento e continuo a testimoniare la mia Fede con… - matteosalvinimi : #Salvini: condanno UE che ha negato radici giudaico cristiane. Ma come fa il Vescovo di Mazara del Vallo a dire che… - SkyTG24 : Il vescovo di #MazaraDelVallo contro #Salvini: 'Non possiamo più stare zitti di fronte alle sparate di un ministro… -