Giro d’Italia tra la neve | quasi 2 metri di neve all’arrivo della suggestiva tappa sul

Giro d’Italia 2019 - Giovanni Carboni : “Cronometro al massimo delle mie possibilità - speravo di tenere la maglia” : Tra le tante vittime di Primoz Roglic nella cronometro di ieri di San Marino c’è anche l’ormai ex Maglia Bianca del Giro d’Italia Giovanni Carboni, che ha perso un’eternità dallo sloveno, ma soprattutto si è visto sfilare il simbolo del primato della classifica del miglior giovane. L’azzurro, protagonista della fuga che ha visto nella stessa giornata Valerio Conti prendere la maglia Rosa, si è visto superare nella ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Primoz Roglic ha delle lacune in salita - vedremo…” : Vincenzo Nibali ieri ha pagato nella cronometro di San Marino 1’05” da Primoz Roglic, vincitore di tappa, ed ora vede il suo ritardo salire a 1’44” dallo sloveno. Nel primo giorno di riposo lo “Squalo dello Stretto” ne ha approfittato anche per parlare con i giornalisti, rilasciando delle dichiarazioni all’ANSA. Sul cronoman sloveno Nibali ha detto: “Me lo aspettavo così forte, del resto lo aveva ...

Giro d’Italia 2019 - le pagelle dei favoriti dopo la prima settimana. I promossi e bocciati. Voti alti per Primoz Roglic e Vincenzo Nibali : Primo giorno di riposo del Giro d’Italia 2019 ed è tempo di bilanci. Questa prima settimana di corsa ha regalato diversi colpi di scena e nonostante l’assenza di grandi salite, ci sono già dei distacchi importanti nella classifica generale tra i principali favoriti. In questo elenco non compare più il nome di Tom Dumoulin, costretto al ritiro dopo la caduta subita nella quarta tappa. Andiamo quindi a scoprire i promossi e bocciati di ...

Giro d’Italia 2019 - decima tappa Ravenna-Modena : orario d’inizio - altimetria e programmazione tv giornaliera : La cronometro di San Marino ha chiuso la prima settimana del Giro d’Italia 2019 e visto finalmente protagonisti gli uomini di classifica. Lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ha conquistato il successo ribadendo il proprio ruolo di grande favorito, ma Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) si è difeso al meglio e potrà provare ad attaccare sulle numerose salite della seconda parte della 102a edizione della Corsa Rosa. Dopo il consueto giorno ...

Giro d’Italia 2019 - Aleksandre Vinokourov : “Fiducia in Miguel Angel Lopez - una giornata storta non cambia le gerarchie in casa Astana” : La cronometro individuale di San Marino che ha chiuso la prima settimana del Giro d’Italia ha rivoluzionato gli equilibri all’interno del Team Astana. Grazie all’ottima prova disputata ella giornata di ieri, lo spagnolo Pello Bilbao è infatti salito in decima posizione nella classifica generale a 3’32” da Valerio Conti ed è al momento il secondo tra gli uomini in grado di lottare per il successo finale alle spalle ...

Giro d’Italia 2019 - Ivan Basso dopo la prima settimana : “Nibali ha l’istinto del campione e sa già come si vince - attenzione a Mollema” : Con la conclusione della prima settimana del Giro d’Italia 2019, diverse voci del panorama ciclistico internazionale hanno espresso un bilancio provvisorio sulla situazione della 102a edizione della Corsa Rosa. Tra coloro che meritano particolare attenzione c’è sicuramente l’ex corridore italiano Ivan Basso, vincitore del Giro nel 2006 e nel 2010 e attualmente direttore sportivo della Trek-Segafredo. Il fuoriclasse varesino ha ...

Giro d’Italia 2019 - tappa del Gavia a rischio per la neve. Le possibili alternative : difficile il doppio Mortirolo : La notizia è ormai di pubblico dominio da qualche giorno: la tappa regina del Giro d’Italia 2019 rischia di essere completamente stravolta per le ingenti nevicate cadute sul Passo Gavia nell’ultima settimana. La sedicesima frazione della 102a edizione della Corsa Rosa si svolgerà martedì 28 maggio e nell’idea iniziale dell’organizzazione avrebbe dovuto prendere il via da Lovere, portare il gruppo sulla cima della ...

Giro d’Italia 2019 - la prima settimana di Vincenzo Nibali : lo Squalo convince - soprattutto nelle cronometro. Adesso la parola spetta alle salite : La prima settimana del Giro d’Italia 2019 è ormai in archivio. Queste nove tappe iniziali della Corsa Rosa hanno già decretato dei vincitori e dei vinti; big che convincono e altri da mettere ancora alla prova. Ma ciò che interessa soprattutto al pedale tricolore è senza ombra di dubbio la condizione della nostra punta di diamante: Vincenzo Nibali. Lo Squalo dello Stretto si è lasciato alle spalle una primissima parte del Giro conclusa in ...

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le tappe della seconda settimana. Arrivano le montagne! : Dopo il consueto giorno di riposo, riprenderà domani il cammino del Giro d’Italia 2019. La prima settimana ha già regalato qualche sorpresa e la cronometro di San Marino ha costretto gli uomini di classifica ad uscire allo scoperto rivelando la propria condizione. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ha ribadito il proprio ruolo di grande favorito, ma Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) ha tenuto molto bene su un terreno non adatto alle sue caratteristiche ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di domani Ravenna-Modena : paesi - Comuni e Province attraversati. Quando passa il Giro sotto casa tua? : Continuerà domani, martedì 21 maggio, l’edizione 2019 del Giro di’Italia, con la decima tappa, l’ottava in linea: saranno 145 i km che porteranno il gruppo da Ravenna a Modena. Partenza fittizia alle ore 13.45, partenza reale alle 13.55, mentre l’arrivo è previsto tra le ore 17.04 e le ore 17.22. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesi attraversati dalla corsa domani: tappa 10 cronotabella Ravenna-Modena ...

Giro d’Italia 2019 : il borsino dei favoriti dopo la prima settimana. Al top Roglic e Nibali - malissimo Landa - perdono Yates e Lopez : Una prima settimana (o meglio dire, una prima parte di Giro d’Italia, visto che sono passate nove tappe) che si è dimostrata molto intensa per la Corsa Rosa: nonostante l’assenza di arrivi in salita il percorso e, soprattutto, le condizioni meteorologiche hanno sconvolto più e più volte gli arrivi di ogni giornata. Andiamo a scoprire, arrivati al primo giorno di riposo, chi sale e chi scende tra i favoriti. Chi sale Primoz Roglic: ...

Giro d’Italia 2019 - oggi il giorno di riposo. Si ricomincia domani : programma - orario e tv : oggi (lunedì 20 maggio) ci sarà il primo giorno di riposo del Giro d’Italia 2019. Dopo l’impegnativa cronometro di San Marino, i corridori avranno modo di rifiatare e recuperare le energie in vista di una seconda settimana di corsa che presenterà le prime tappe di montagna e in cui vedremo lo scontro diretto tra gli uomini di classifica. La Corsa Rosa ripartirà domani con la decima tappa, 145 km da Ravenna a Modena. Una frazione ...

Giro d’Italia 2019 - Matt White (Mitchelton-Scott) : “Non ci sono spiegazioni per la prestazione di Yates” : Al sito cyclingnews.com ha parlato il DS della Mitchelton-Scott, Matt White, che ha analizzato la brutta prestazione odierna di Simon Yates: “Non sono ancora sicuro, al momento non ho una spiegazione per quanto accaduto. Puntroppo non ha fatto una buona cronometro“. White non accampa scuse e non cerca alibi come la caduta dei giorni scorsi: “Non stiamo cercando nessuna scusa. Ora stiamo guardando avanti, non indietro. Ha avuto ...

Alpi sommerse - 4 metri di neve sul Gavia : il Giro d’Italia ha già un “piano B” davvero clamoroso [FOTO] : E’ un Maggio incredibile per il meteo sull’Italia: fa freddo e imperversa il maltempo come se fossimo in pieno inverno e le Alpi sono ancora letteralmente sommerse di neve. I principali passi Alpini non sono ancora stati liberati e aperti al traffico. Sul Rombo ci sono addirittura 10 metri di neve, ma la situazione è critica anche sul Gavia dove Martedì 28 Maggio dovrebbe transitare il Giro d’Italia per la 16ª tappa della 102ª ...