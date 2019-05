È la Serie A

ilnapolista

(Di lunedì 20 maggio 2019) È laA, un mondo strano, un bar aperto H24, su una piazzola di un autogrill, dove sale solo fumo e poco arrosto. Pronti via, è il fenomeno sbarca a Torino, pronto a sbancare il casinò a Sanremo, e Montecarlo, salvo poi arrestarsi davanti al luna park arancione, quello che gira a mille e mette alle strette la famiglia Agnelli. Allegri non è adatto per l’Euoropa. Meglio cambiare, esoneriamolo, ma facciamolo con stile. È laA, Spalletti ha un anno in più, ha preteso un mercato su misura, le rosee stampe lo incensavano, lui gongolava, poteva rispondere ai bianconeri, è l’anti-Juve per tutti, ma crolla mestamente cozzando con il suo ego al quale non sta simpatico Icardi come non lo era Totti. Assist, dalla Scala al Colosseo, dove De Rossi, ultimo puro-sangue inzuppato di romanità, viene messo all’angolo come uno sguattero qualsiasi, in una stagione in cui Zio ...

socios : “Ciao De Rossi. Prima uomo poi calciatore” Juventus fans bid farewell to a Serie A legend @ASRomaEN ??… - sscnapoli : .@kkoulibaly26 premiato come miglior difensore della stagione dalla Lega Serie A! ???? - 1913parmacalcio : Abbiamo lottato Abbiamo sofferto Non abbiamo mai mollato Siamo rimasti uniti ...e restiamo in Serie A ????????… -