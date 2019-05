Casi di epatite A legati a curcuma negli integratori

ilgiornale

(Di lunedì 20 maggio 2019) Francesca Bernasconi Il Ministero della Salute ha segnalato i prodotti che avrebbero provocato idiErano finiti in ospedale per un'acuta, causata da qualcosa che avevano ingerito. Così, studiando i vari, i medici hanno scoperto che tutti i pazienti avevano fatto uso dia basa di. Si parlava, all'inizio, di nove, che adesso sarebbero già saliti a 12, in tutta Italia. Il Ministero della Salute, che ha nominato una commissione per studiare il fenomeno, ha segnalato alcuni prodotti a base di, associati a un estratto del pepe. Ma la, da sola, non è tossica. Per questo, è probabile che ci sia stata una qualche contaminazione della materia prima e gli esperti stanno cercando di capire se le diverse ditte si siano affidate ai medesimi fornitori. "Di recente si è visto che, in alcuni soggetti predisposti, la ...

