Atletica – Eleonora Giorgi da record | la soddisfazione del Dt La Torre

Atletica - Coppa Europa marcia 2019 : Eleonora Giorgi show - pazzesca vittoria nella 50 km! Record europeo al debutto : Eleonora Giorgi ha firmato una clamorosa impresa, contro tutti i pronostici della vigilia e contro tutti gli scettici: l’azzurra ha vinto la 50 km della Coppa Europa 2019 di marcia! show pazzesco della brianzola che si è scatenata ad Alytus (Lituania) e, al debutto assoluto sulla massima distanza, ha trionfato con l’eccellente tempo di 4h04:48. La 29enne ha deciso soltanto da qualche mese di concentrarsi sulla 50 km dopo alcune ...

Atletica - Eleonora Giorgi vince la 20 km di marcia a Podebrady : scende sotto 1h28 - non succedeva dal 2015 : Grande prestazione di Eleonora Giorgi in occasione della 20 km di marcia che si è disputata oggi a Podebrady (Repubblica Ceca). L’azzurra ha vinto la prova col tempo di 1h27:46, il suo miglior crono nelle ultime quattro stagioni (cioè da quando siglò il record italiano di 1h26:17 nel 2015). La 29enne, al secondo successo consecutivo in questa località, si è migliorata di oltre un minuto rispetto all’anno scorso (1h28:49) e ha ...

Atletica – Eleonora Giorgi fa il bis nella 20 km di Podebrady : Atletica, Marcia: Eleonora Giorgi in forma, bis nella 20 km di Podebrady Ancora un successo di Eleonora Giorgi sulla 20 chilometri di marcia a Podebrady, nel tradizionale incontro internazionale in Repubblica Ceca dove l’Italia conquista il primo posto anche nelle due classifiche assolute a squadre, sia al maschile che al femminile, in una trasferta ricca di prestazioni significative. La 29enne lombarda vince per il secondo anno di fila e ...

Atletica – Buona prova per Eleonora Giorgi sui 10 km di marcia a Scanzorosciate : Assolo di Eleonoro Giorgi sui 10 km di marcia a Scanzorosciate: l’azzurra fa registrare un tempo di 43:27 Buon riscontro per diversi azzurri della marcia, impegnati sui 10 chilometri a Scanzorosciate (Bergamo) nella seconda prova del 50° Trofeo Ugo Frigerio. Al femminile assolo di Eleonora Giorgi con il tempo di 43:27 in un test collocato tra due gare nella 20 chilometri: quella di metà marzo a Lugano, dove ha vinto in 1h31:07, e il ...

Atletica - Trofeo marcia Podebrady : i convocati dell’Italia - spiccano Eleonora Giorgi e Matteo Giupponi : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per l’incontro internazionale di Podebrady, tradizionale evento riservato alla marcia in programma sabato 6 aprile nella località della Repubblica Ceca. Saranno presenti ben 13 azzurri: sei seniores impegnati nella 20 km e sette under 20 che saranno schierati nella 10 km. Spicca la presenza di Eleonora Giorgi che prosegue la ...