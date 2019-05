Show Madonna,EBU:bandiere non approvate

pamelabedinelli : RT @pelopippo: Chi se ne fotte che stona, #Madonna è show, super show #ESCita - Morckina : @EleonoraPicciMT Sono strafelice di aver speso soldi x vederla nell'ultimo tour in cui era ancora Madonna.... grand… - GiovanniVerdoli : RT @pelopippo: Chi se ne fotte che stona, #Madonna è show, super show #ESCita -

L'Unione europea di radiodiffusione (EBU) ha precisato in un comunicato di non aver approvato preventivamente l' esposizione delleisraeliana e palestinese nell'esibizione dinell'Eurovision Song Contest:"non è un evento politico", ha detto, e: "quella parte dellonon era nelle prove. Così EBU citata da Times of Israel. Nellodisono apparse una bandiera israeliana sulla schiena di un ballerino e quella palestinese su quella di un'altra, con i due che si abbracciano al termine della canzone.(Di domenica 19 maggio 2019)