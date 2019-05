LIVE Cremona-Trieste basket | Play-off 2019 in DIRETTA | gara-1 in tempo reale | Vanoli

oasport

(Di domenica 19 maggio 2019) Buongiorno! Benvenuti su OA Sport per seguire ladella prima sfida dei-off di Serie A trae Alma. Dopo trenta giornate di grande battaglia, la massima serie delitaliano si appresta a vivere la quaranta giorni di emozioni della post-season,sfidanel primo turno (valido come quarti di finale) al termine di una stagione assolutamente sopra le aspettative che le ha permesso d’issarsi fino al secondo posto; certamente positiva pure l’annata della neo promossache ha immediatamente trovato risultati di rilievo anche in A1 con un gioco veloce e frizzante, riuscendo a entrare nei primi otto. Come di consueto la serie vedrà le due squadre affrontarsi in una serie al meglio delle cinque partite che comincerà sul parquet bianco-blu del PalaRadi.ha già superato ogni traguardo immaginabile a ottobre, ...

