La madre della bimba rom sparita | L' ho soffocata io

Scomparve a 20 mesi a Cagliari. La confessione della madre : "L'ho soffocata" : “L’ho soffocata io”. confessione choc della madre della piccola Esperanza, la bimba rom morta a soli 20 mesi di cui si sono perse le tracce il 23 dicembre scorso a Cagliari. Un incendio aveva bruciato la roulotte della famiglia, ma tra le lamiere non erano state trovate tracce del corpicino. Dopo mesi di versioni contrastanti, ritrattazioni, finte confessioni e accuse al marito, la donna, Dragana Ahmetovic, ha ammesso di aver ...

Lo strano e incredibile caso della bimba che divenne madre a 5 anni : Aveva appena 5 anni, 7 mesi e 21 giorni. E partorì. Sono passati ben 80 anni da quel 14 maggio del 1939 quando Lina Marcela Medina Vásquez de Jurado diede alla luce il piccolo Gerardo, con parto cesareo. Ma il caso della piccola peruviana, al di là dei risvolti più inquietanti, ancora oggi desta stupore e perplessità non solo tra la comunità scientifica. Com’è stato possibile? Chi era il padre? Siamo di fronte a una bufala? Sembrerebbe di no. ...

Rita Dalla Chiesa : “La morte di mia madre? Choc più violento della perdita di mio padre” - : Alessandro Zoppo La conduttrice, ospite di Eleonora Daniele a “Storie Italiane”, ha parlato per la prima volta della scomparsa di sua mamma: “Ne parlo difficilmente, perché se n’è andata troppo presto” Rita Dalla Chiesa è stata ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1 e ha parlato per la prima volta apertamente della morte di sua madre. La conduttrice, figlia primogenita del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso a ...

Padova - le salme della madre e dello zio erano nascoste in casa per incassare la pensione : La macabra e sacrilega 'strategia' con cui si garantiva una doppia pensione, era iniziata addirittura nel 2016, alla morte dello zio, un anziano di 87 anni, per poi essere replicata sei mesi fa quando a morire era stata la mamma. L'atroce e inimmaginabile segreto di Federico Bernardinello, un uomo di 55 anni residente a Ca’ Morosini, frazione di Sant’Urbano, comune di duemila abitanti in provincia di Padova, è stato svelato dai carabinieri con ...

Mi sorrideva anche mentre moriva! L’addio della madre a Gioele - morto a 22 anni in moto : Lo straziante racconto degli ultimi momenti di vita di Gioele Brasiliani, il giovane padovano che ha perso la vita nei giorni scorsi a soli 22 anni in un drammatico incidente stradale in moto. "L’ho baciato, aveva l’aria serena e mi sorrideva anche mentre moriva" così la madre ha raccontato gli ultimi istanti di vita del figlio. La donna ha assistito agli ultimi istanti di vita del figlio, riuscendo a dargli l'ultimo saluto prima che il giovane ...

Padova - 55enne nasconde per anni i cadaveri della madre e dello zio nella legnaia : Una notizia agghiacciante arriva dalla provincia di Padova, precisamente da Sant'Urbano, dove un 55enne, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, avrebbe nascosto per diverso tempo, anche anni, i corpi della madre e dello zio, questi ultimi deceduti, pare, per cause naturali. Ovviamente su questo punto adesso saranno le indagini degli investigatori e l'autopsia a fare chiarezza. Dalle prime indiscrezioni si sa soltanto che la madre ...

Prende la mazza da baseball e massacra di botte un presunto ladro : solo dopo si accorge che si tratta della madre : Attualità Gruppo di escursionisti aggrediti col machete durante il trekking: un morto e una donna gravemente ferita di F. Q. Ha ucciso sua madre con una mazza da baseball. Le si è scagliato contro pensando che si trattasse di un intruso, di qualcuno che stava cercando di entrare nella loro casa a Campton Hills, a ovest di Chicago. Secondo ...

Nasconde per anni i cadaveri della madre e dello zio per prendere le loro pensioni : Lo zio era morto tre anni fa, la madre da sei mesi ma entrambi i cadaveri non avevano mai lasciato la casa di un cinquantacinquenne che, a quanto emerso, avrebbe nascosto i corpi ed evitato di denunciare il decesso dei familiari per un motivo ben preciso: continuare a farli considerare vivi per lo Stato e quindi percepire le loro pensioni. La macabra scoperta dei due cadaveri trovati in casa è stata fatta nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì ...

Gf - la frecciatina della madre di Gennaro : "Si può splendere di luce propria senza oscurare gli altri" - : Francesca Ajello La madre di Gennaro è entrata nella casa del Grande Fratello per rincuorare il figlio e fargli sentire tutta la sua vicinanza, ma prima di uscire non ha mancato di rivolgersi ai ragazzi con una frecciatina Un momento molto toccante ha visto protagonista Gennaro Lillio: il giovane concorrente del Grande Fratello ha ricevuto l'inattesa visita della madre. La donna è l'unico genitore su cui può fare affidamento, visto ...

Violentata in casa per anni all'insaputa della madre - va a scuola e chiede aiuto : "Maestro mi aiuti". È stata proprio lei, studentessa di una scuola di Milano, a denunciare gli abusi del patrigno...

Festa della mamma - Nino D'Angelo dedicò una splendida canzone a sua madre : Il 12 maggio è la Festa della mamma, una giornata da festeggiare nel modo giusto per la donna più importante della nostra vita che è sempre lì pronta per darci un aiuto concreto. Si tratta della persona che, nei momenti di difficoltà, è sempre presente nella vita di un figlio al quale dà gli insegnamenti e non lo abbandonerà mai. Nel novecento la Festa della mamma veniva festeggiata l'8 maggio e, dunque, nella prima settimana del mese, ma a ...

Il piccolo sfugge al controllo della madre e rischia di annegare in uno stagno : L’incidente martedì intorno all’ora di pranzo in un paese nella provincia di Perugia. Il piccolo è caduto in uno stagno d’acqua a poche decine di metri da casa. Trasferito al Meyer di Firenze per motivi precauzionali, i medici sono fiduciosi sulle condizioni del bambino che ha rischiato l’annegamento. Secondo quanto ricostruito, intorno all’ora di pranzo il bimbo è sfuggito al controllo della madre precipitando in uno stagno d’acqua che si ...

Coppie omosessuali - no della Cassazione a trascrizione all’anagrafe di figlio nato da madre surrogata : Le Coppie omosessuali che hanno avuto un figlio all’estero nato con la maternità surrogata non possono ottenere in Italia la trascrizione all’anagrafe dell’atto di figliazione del bambino, riconosciuta nel paese straniero. Lo ha deciso la Cassazione sottolineando che per le Coppie omosessuali rimane aperta la strada dell’”adozione particolare”. Il verdetto è “a tutela della gestante e dell’istituto ...

“Mia figlia 12enne si è uccisa dopo aver visto la serie ‘Tredici’ : vietatela” : il disperato appello della madre di Jessica : “Mia figlia si è suicidata dopo aver visto la serie Netflix ‘Tredici’. Dovrebbe essere vietata“. A parlare così, in una delle tante interviste che in questi giorni ha deciso di rilasciare alla stampa straniera, è Rachael Warburton, madre di Jessica Scatterson che, a soli 12 anni, si è tolta la vita “ispirandosi” alla popolare serie: Jessica ha infatti lasciato i suoi “sei motivi per uccidersi” (la ...