In New Amsterdam neve e blackout cambiano tutto | anche la programmazione | anticipazioni

optimaitalia

(Di domenica 19 maggio 2019) Siamo ormai agli sgoccioli di questa prima stagione di New. Negli Usa il finale è andato in onda in questi giorni con ottimi ascolti e i fan sono già pronti a pensare a cosa succederà nella già annunciata seconda in onda dal prossimo settembre, il pubblico italiano, invece, dovrà attendere il 2 giugno per vedere gli ultimi episodi perché Canale 5 ha cambiato la sua.Newtornerà in onda domenica prossima, il 26 maggio, con un solo episodio per lasciare spazio ad uno speciale Elezioni europee che andrà in onda dalle 22.30 circa. Proprio per questo il pubblico vedrà solo l'episodio numero 19 dal titolo "Un posto felice" in cui Marie, una donna poliziotto in servizio, viene investita da un veterano di guerra che ha causato l'incidente perché colpito da un ictus.Ecco il promo del prossimo episodio in onda il 26 ...

Maria_Prudencio : Marquei como visto New Amsterdam (2018) - 1x22 - Luna - SpettacolandoTv : #NewAmsterdam questa sera su #Canale5 vanno in onda gli episodi 16, 17 e 18 della prima stagione - InoGiuseppe : Gli appuntamenti con la prima serata in chiaro. #guidatv -