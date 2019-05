Diretta Facebook poi lo schianto e la morte: “Andiamo a 220 all’ora. Ci aspetta la droga” (Di domenica 19 maggio 2019) Luigi Visconti, 39enne originario di Napoli, e Fausto Dal Moro, 36enne padovano, sono morti la scorsa notte lungo l'autostrada A1, tra i caselli di Modena Nord e Modena Sud: poco prima dello schianto hanno girato un video su Facebook mostrando la velocità folle a cui stavano viaggiando.



