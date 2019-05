Decreto sicurezza bis | Salvini | «Domani sarà in Cdm | Onu pensi a Venezuela»

Decreto sicurezza - Salvini all'ONU : "Si occupi dell'emergenza in Venezuela" : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini non ha digerito bene la lettera dell'ONU sulle violazioni dei diritti umani dei migranti che sarebbero contenute nel Decreto sicurezza bis proposto proprio dal leader della Lega. Salvini si è preso qualche ora di tempo per replicare in modo ufficiale e la risposta non si allontana troppo da quel "e allora le foibe?" o "e allora il PD?" che chi è più orientato a destra utilizza spesso per replicare a chi ...

Onu - lettera al Governo : "Il Decreto sicurezza bis viola i diritti umani" : "Ci sono fondate ragioni per ritenere che le direttive del Governo italiano" su migranti e Ong costituiscano una grave violazione "delle convenzioni internazionali". Con una lettera di 11 pagine, firmata da Beatriz Balbin dell'Alto Commissariato per i diritti umani, l'Onu ha chiesto all'Italia di ritirare le direttive del Ministero dell'Interno sui salvataggi in mare e di non approvare il Decreto Sicurezza bis proposto da Salvini, con il ...

L’Onu contro il Decreto sicurezza : “Fomenta ostilità e xenofobia” : La stretta sugli sbarchi decisa dal ministero dell’Interno con le direttive del 18 marzo e del 15 aprile, in particolare con l’obiettivo di colpire la nave italiana Mare Jonio (Mediterranea), rappresenta «un tentativo di criminalizzare l’opera di ricerca e soccorso delle Ong nel Mediterraneo» e contribuisce a «intensificare il clima di ostilità e x...

Decreto sicurezza BIS - SALVINI : 'M5S NON PERDA TEMPO'/ Messaggio a Di Maio : DECRETO SICUREZZA bis, il monito di SALVINI a Di Maio: 'I no iniziano ad essere tanti'. Se ne discuterà nel Cdm di lunedì.

Conte ferma il Decreto sicurezza. M5S all’attacco : Salvini pugile suonato : Alle otto di ieri sera dal Viminale confermano che sono stati risolti tutti i nodi tecnici sul decreto sicurezza bis. «Il testo - si dice - dovrà essere all’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri». Non «sarà» ma «dovrà». Una terminologia che gronda preoccupazione, perché a Palazzo Chigi si sta alzando una muraglia per boicottare la n...