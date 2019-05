Bussetti incontrerà la prof sospesa a Palermo insieme a Salvini: “I docenti meritano rispetto”

(Di domenica 19 maggio 2019) Il ministro dell'Istruzione, Marco, è intervenuto sul caso dellaessoressa d'italiano diper 15 giorni per non aver vigilato su un lavoro dei suoi studenti in cui si accostava Matteoa Mussolini: "Spero di incontrare Rosa Maria Dell'Ariaal ministro degli Interni. In nostrisono bravi erispetto".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...