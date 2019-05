Mantova | uccise i suoi due figli | assolta perché incapace di intendere e volere

Blastingnews

(Di sabato 18 maggio 2019)prima Kim, laa più piccola, di due anni, soffocandola con un cuscino, poi Lorenzo Zeus, il maschietto di cinque anni, con una coltellata al cuore, per poi rivolgere la lama contro se stessa, ma senza riuscire nell'intento di sopprimersi.ritenuta totalmentedial momento del duplice infanticidio: Antonella Barbieri, la mamma di 41 anni che due anni fa, non andrà in carcere. La sentenza emessa dal gup di, Matteo Grimaldi, ha stabilito che la donna dovrà trascorrere i prossimi dieci anni in una Rems, residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, per essere curata. Attualmente, si trova già nella Rems di Castiglione dello Stiviere, ex ospedale psichiatrico giudiziario. La terribile storia ha sconvolto la comunità locale di Suzzara (), dove l'assassina viveva con la famiglia, e il Paese....Continua ...

