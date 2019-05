L' ultimo audio di Gabriele | morto in bici | Strada brutta | qui mi investono

huffingtonpost

(Di sabato 18 maggio 2019) “Sto tornando. Sono nel tratto più brutto, devo passare in mezzo alla. Spero che non mi mettano sotto, se no addio vita”. E invece addio alla vita,Raffa, 15 anni di Treviglio, l’ha detto davvero. Questi sono gli ultimi messaggiche il ragazzo, di ritorno da Casirate d’Adda dove era andato a trovare la fidanzatina ha spedito agli amici prima di venire falciato sulla provinciale 472. Su Il Corriere della Sera viene raccontata la storia di questo ragazzo investito mentre era incletta da un’Audi guidata da un ragazzo di 27 anni.ha appena chiuso il telefono quando un’Audi lo falcia all’incrocio di via Lodi, un passaggio obbligato dalla vecchiaalla statale, nella Bassa BergamascaL’auto che arriva da Treviglio prende la ruota posteriore dellacletta, il quindicenne finisce contro il ...

