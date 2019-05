Koulibaly festeggia su Twitter | “Eletto miglior difensore | che onore”

forzazzurri

(Di sabato 18 maggio 2019) Kalidouè ildella stagione 2018/19. La Lega Serie A ha istituito, a partire da quest’anno, i riconoscimenti per ii giocatori per ciascun ruolo.I calciatori sono stati valutati attraverso parametri tecnici e rilevazioni statistiche in base al rendimento in campionato e Coppa Italia.sarà premiato prima del match di domani contro l’Inter al San Paolo. Come gli altri premiati,avrà il diritto di apporre sulla propria maglia una patch celebrativa del riconoscimento die per ogni categoria. Le sue parole su: “È un riconoscimento che mi rende orgoglioso, una grande soddisfazione scrive ilazzurro da condividere con i miei compagni di squadra, l’allenatore, il club e i sostenitori. Grazie a tutti”. Leggi anche : Allegri ed Agnelli in conferenza, Allegri: “Chi vince è ile, se uno non ...

