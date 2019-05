Che 80enne sarebbe oggi Giovanni Falcone

agi

(Di sabato 18 maggio 2019) "Il pranzo di compleanno era sempre una festa che si concludeva con la torta di fragole. Il 28 aprile era il mio. Il 18 maggio quello di mio fratello". Avrebbe 80 annie sua sorella Maria, custode tenace della sua memoria e del suo impegno, da affidare soprattutto alle generazioni di studenti che ha incontrato, ai 'nuovi italiani', con l'AGI ne ricorda la forza e la bellezza. Tentare di immaginare che ottantennestato - "sicuramente splendido" - questo straordinario magistrato, se non fosse stato trucidato il 23 maggio di 27 anni fa da Cosa nostra, apre lo spazio a un rimpianto doloroso che in fondo rimanda a un altro e più vasto pensiero, che quasi stordisce: cosal'Italia con persone come lui, con magistrati, uomini e donne delle forze dell'ordine, politici, sindacalisti, giornalisti... insomma, con questo folto stuolo di 'migliori' falciato ...

Cristian_F_F___ : @piero_1959 @settecoppesette Ha bloccato anche me. E per rendere l'idea un'ora fa mia madre 80enne abbonata a Inter… - zener76 : RT @Serv_Pubblico: #Casalbruciato, case popolari e la storia di Maria Pia. '#Casapound voleva venire stamattina però vedendo che c'era già… - Mothlyd : @RealSpiddoMan San Colombano, borghetto arroccato, poche auto, molta campagna, ci son le terme, poi non essendo fre… -