Cannes | applausi per “Dolor y Gloria” di Almodovar

ilfogliettone

(Di sabato 18 maggio 2019) Appluasi e un'inondazione di flash per Pedero. Il regista spagnolo ha calpestato il tapis roude del festival francese per la presentazione del suo film "Dolor y Gloria", insieme ai protagonisti Antonio Banderas e Penelope Cruz.

ilfogliettone : Cannes, applausi per 'Dolor y Gloria' di Pedro Almodovar - - Affaritaliani : Cannes, applausi per 'Dolor y Gloria' di Pedro Almodovar - CretellaRoberta : Cannes: Dolor y Gloria, l'autunno di Almodovar: Applausi per il film del regista spagnolo passato in concorso… -