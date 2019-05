ZenFone 6 | la fotocamera sul retro diventa quella frontale con un flip per

Asus ZenFone 6 - il primo smartphone con la fotocamera rotante controllabile : Negli ultimi anni abbiamo visto passare in rassegna un discreto numero di soluzioni per rendere migliore la fotografia con lo smartphone . Doppie, triple, addirittura quintuple fotocamere, intelligenza artificiale, camere pop-up… e ora il primo sistema con fotocamera rotante che può essere controllato dinamicamente. L’elemento distintivo introdotto dal nuovo ZenFone 6 di Asus rappresenta infatti un esercizio tecnico piuttosto originale, ...

Nuovi dubbi su ASUS ZenFone 6 - relativi alla fotocamera posteriore : Torniamo a parlarvi dell' ASUS Zenfone 6, top di gamma atteso per il 16 maggio, e di cui vi abbiamo già parlato relativamente agli eventuali modelli previsti ed ai rispetti prezzi di vendita. Quest'oggi siamo qui riuniti per indugiare circa la fotocamera posteriore del portabandiera, un elemento su cui le prime immagini trapelate delle cover ha sollevato diversi dubbi . Le foto, fornite da Sudhanshu Ambhore (uno dei collaboratori del noto portale ...

Fuori dall’ordinario l’Asus ZenFone 6? Giallo sulla fotocamera anteriore : Alla presentazione dell'Asus ZenFone 6 mancano esattamente 13 giorni. Il lancio della nuova generazione del produttore avrà infatti luogo il prossimo 16 maggio a Valencia in Spagna. Intorno al device si è detto molto nelle ultime settimane, come riportato pure sulle nostre pagine: ora una nuova locandina teaser pubblicata dall'azienda, fa riflettere e no poco su determinate caratteristiche della prossima ammiraglia. L'aspetto o meglio il ...

Le 3 mosse dell’assistenza per chi ha un Asus ZenFone 3 con problemi alla fotocamera il 19 aprile : Da alcuni giorni stiamo assistendo ad una nuova ondata di segnalazioni da parte di coloro che riscontrano problemi di messa a fuoco con la fotocamera dell'Asus ZenFone 3. Bug storico, ormai, per il device asiatico, al punto da essere stato riconosciuto in ogni modo dall'assistenza con puntuali interventi in garanzia. Di recente, anche sui social, ho assistito ad una decisa proliferazione di segnalazioni da parte di coloro che stanno facendo ...