Usa | migranti ammessi in base al merito Trump | entra chi ha studiato e sa

Sanità Usa tra farmaci alle stelle ed emigranti di ritorno (per curarsi) : Quarantaquattro stati Usa hanno fatto causa a venti Big Pharma accusandole di aver fatto cartello per tenere alti i prezzi di molti farmaci . Nel mirino un modello di gestione della Sanità che crea grossi problemi ai cittadini meno abbienti. Che, se sono immigrati europei, tornano spesso nei paesi d’origine per curarsi da malattie importanti...

Mare Jonio a Lamped Usa - migranti sbarcati : nave sequestrata - l'equipaggio è indagato : E' sbarcata nel porto di Lampedusa la Mare Jonio , la nave di Mediterranea Saving Human che ha salvato 30 migranti su un gommone in avaria al largo della Libia. l'equipaggio risulta indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo la segnalazione della Finanza

LampedUsa - soccorsi altri 70 migranti : 18.50 Settanta migranti sono stati recuperati a largo di Lampedusa da motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia di Finanza e starebbero per arrivare sull'isola. Lo dicono fonti a Lampedusa. Ancora non è chiaro come i migranti siano giunti a 11 miglia dall'isola, dove stamane sono già sbarcati 30 migranti dalla Mare Jonio. E non è chiaro neppure dove sia l'imbarcazione che li avrebbe trasportati. "Che fine ha fatto la barca?, dice il ...