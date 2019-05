UeD | Manuel emoziona Andrea Dal Corso | il corteggiatore commosso

UeD - Manuel Galiano si svela : “Non sto attraversando un periodo sereno” : UeD, Manuel Galiano stanco degli atteggiamenti di Giulia Cavaglia: i suoi sentimenti stanno iniziando a crescere Manuel Galiano si svela in un’intervista per Uomini e Donne Magazine. Il corteggiatore di Giulia Cavaglia confessa che, al momento, non sta passando un periodo proprio facile all’interno della trasmissione. Vedere la tronista avere determinati atteggiamenti con gli altri […] L'articolo UeD, Manuel Galiano si svela: ...