Scontrino elettronico, esonerate alcune categorie: per chi non sarà obbligatorio (Di venerdì 17 maggio 2019) Con un decreto firmato dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sono state stabilite le categorie che verranno esentate dall'obbligo dello Scontrino elettronico: si tratta di tabaccai, giornalai, tassisti e agricoltori. L'esonero, fino al 31 dicembre 2019, riguarderà anche i soggetti che effettuano operazioni 'marginali'.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di venerdì 17 maggio 2019) Con un decreto firmato dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sono state stabilite leche verranno esentate dall'obbligo dello: si tratta di tabaccai, giornalai, tassisti e agricoltori. L'esonero, fino al 31 dicembre 2019, riguarderà anche i soggetti che effettuano operazioni 'marginali'.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

Corriere : Scontrino elettronico: nessun obbligo per tassisti e tabaccai - albertolupini : RT @ItaliaaTavola: Scontrino elettronico Niente obbligo per i taxisti #sindacato #iat #italiaatavola - ItaliaaTavola : Scontrino elettronico Niente obbligo per i taxisti #sindacato #iat #italiaatavola -