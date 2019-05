Roma | il Riesame su De Vito | “Barattava il suo ruolo in favore degli interessi dei

L'indagine su Siri - i pm di Roma depositano l'intercettazione al tribunale del riesame : l'intercettazione in cui Paolo Arata, il consulente di Salvini, parla di una mazzetta al sottosegretario Armando Siri è stata depositata al tribunale del riesame di Roma. Il procuratore aggiunto Paolo ...

Stadio di Roma - il Riesame : 'Marcello De Vito deve restare in carcere' : deve restare in carcere Marcello De Vito , l''ex presidente dell''Assemblea capitolina arrestato il 20 marzo per corruzione. Il tribunale del Riesame di Roma ha respinto l'istanza dei suoi legali, ...

Stadio Roma - Riesame conferma : De Vito resta in carcere : Roma, 6 apr., LaPresse, - Deve restare in carcere Marcello De Vito, l''ex presidente dell''Assemblea capitolina arrestato il 20 marzo per corruzione. Il tribunale del Riesame di Roma ha respinto l'...

Stadio Roma - il Riesame conferma il carcere per Marcello De Vito : Stadio Roma, il Riesame conferma il carcere per Marcello De Vito L'ex presidente del consiglio comunale di Roma è accusato di corruzione. Ribaditi gli arresti in carcere anche per l'avvocato Camillo Mezzacapo. Restano ai domiciliari anche l'imprenditore Gianluca Bardelli e l'architetto Fortunato ...

Stadio Roma - il Riesame conferma il carcere per Marcello De Vito - : L'ex presidente del consiglio comunale di Roma è accusato di corruzione. Ribaditi gli arresti in carcere anche per l'avvocato Camillo Mezzacapo. Restano ai domiciliari anche l'imprenditore Gianluca ...