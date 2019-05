Nuovo Amazon Fire 7 | processore più veloce e spazio di archiviazione raddoppiato

Il Nuovo Amazon Fire 7 ha una memoria doppia e un processore più veloce : (Foto: Amazon) La nuova generazione di Fire 7 è ufficiale: il tablet che compone il gradino più basso del catalogo di Amazon si rinnova con uno spazio di archiviazione raddoppiato e un processore più prestante. Si può già ordinare sul celebre sito di e-commerce per un prezzo che rimane succulento per chi cerca una tavoletta digitale essenziale. Come da tradizione, Amazon ha aggiornato alcuni tra i suoi più popolari prodotti senza annunci troppo ...

Amazon Counter : Nuovo servizio di ritiro in tutta Italia in migliaia di punti vendita : Il colosso della vendita online continua la sua ascesa acquisendo migliaia di punti vendita dove poter recapitate i pacchi e farli ritirare comodamente da chi non può aspetta il corriere direttamente a casa i nel posto di lavoro. In Italia Amazon ha scelto come partner per il lancio di Counter la catena di librerie Giunti e i punti SisalPay e Fermopoint. Per la Gran Bretagna, invece, il partner sarà la nota catena di abbigliamento NEXT. Con ...

Blue Moon - il Nuovo lander lunare di Blue Origin - l'azienda spaziale del Jeff Bezos di Amazon - : Potente, capace di atterraggi precisi e con grandissima capacità di carico, nelle intenzioni di Bezos il nuovo lander porterà l'essere umano sulla Luna entro il 2024, contribuendo a posare la prima ...

Amazon apre Nuovo deposito a Verona. "In arrivo posti di lavoro" : Amazon ha annunciato l'apertura di un nuovo deposito di smistamento a sud di Verona. La struttura, sviluppata su un'area di 8.500 metri quadrati , sarà operativa nei prossimi mesi e creerà circa 30 ...

Amazon : apre Nuovo centro a Verona - in arrivo 170 nuovi posti di lavoro : Verona, 23 apr. (AdnKronos) - Amazon ha annunciato oggi l’apertura di un nuovo deposito di smistamento a Verona. La nuova struttura sarà operativa nei prossimi mesi e lavorerà con diversi fornitori locali di servizi di consegna, continuando a investire nella sua rete di trasporti e in altre innovati

Amazon annuncia apertura Nuovo deposito smistamento a Roma : annunciata oggi da Amazon l'apertura di un nuovo deposito di smistamento nella zona di Settecamini a Roma per rafforzare e velocizzare il servizio consegna per clienti e venditori nel Lazio. La nuova ...

Svelati trama e Nuovo teaser del film Guava Island di Childish Gambino e Rihanna - in arrivo su Amazon : Comincia ad alzarsi il sipario sul film Guava Island di Childish Gambino e Rihanna, il film girato nel 2018 in gran segreto a Cuba, che sarà distribuito da Amazon Studios su Prime Video questo fine settimana dopo essere stato trasmesso gratuitamente al Coachella Festival. Finora avvolto da una cortina di fumo impenetrabile, Guava Island è stato promosso solo a partire dalla scorsa settimana, con primi cartelloni pubblicitari apparsi per le ...

Amazon punta tutto su Napoli : apre un Nuovo deposito a Arzano : Amazon annuncia l?apertura di un nuovo deposito di smistamento ad Arzano per rafforzare il servizio di consegna per clienti e venditori. La nuova struttura creerà circa 180 posti di...

