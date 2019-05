Mandolini | Casamassima mi disse ‘Non hai fatto nulla | ne esci fuori’

romadailynews

(Di venerdì 17 maggio 2019) Roma – C’e’ una novita’ nel processo bis sulla morte di Stefano Cucchi. Roberto, imputato per calunnia e falso e all’epoca dei fatti comandante della stazione dei Carabinieri Appia, ha depositato ai giudici della I Corte d’Assise del Tribunale di Roma, che l’ha acquisita, un’annotazione di servizio (datata 26 ottobre 2016) contente una conversazione (che si sarebbe svolta nei locali dell’ottavo reggimento Lazio) tra lui stesso e Riccardo, l’appuntato che con le sue testimonianze ha permesso la riapertura del caso Cucchi, nella quale quest’ultimo gli avrebbe riferito: “Tu stai tranquillo, nefuori, la Procura sta avanti, non posso dirti di piu’. Io lo so che tu non hai, tu nefuori, stai sereno, ti devi fidare di me!”. Il processo in corso vede in tutto cinque ...