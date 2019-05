Giro d’Italia 2019 | Vasto-L’Aquila favorevole a Vincenzo Nibali Squalo convincente nel

oasport

(Di venerdì 17 maggio 2019) Ild’Italiadeve ancora entrare nel vivo, dopo sette tappe la Corsa Rosa si è infiammata soltanto in due occasioni: con la cronometro d’apertura di Bologna e in concomitanza della quarta tappa quando una caduta a 6 km dal traguardo ha frantumato il gruppo generando dei distacchi e portando di fatto al ritiro di Tom Dumoulin. Per il resto poco o nulla ma abbiamo una certezza:sta molto bene, è pimpante e baldanzoso, è consapevole di avere un’ottima gamba, è molto motivato e convinto dei propri mezzi proprio come nei periodi migliori della sua gloriosa carriera. Looccupa attualmente il terzo posto nella classifica virtuale dei big, a 39” da Primoz Roglic e a 4” da Simon Yates: un ritardo tutto sommato contenuto e che lascia il siciliano in una posizione di assoluto rilievo, ideale per puntare a qualcosa di importante in ...

