Genoa | con il Cagliari è decisiva | le parole di Prandelli in conferenza

Assietta ha dei dubbi sulla cessione del Genoa - inizia l'analisi dei conti : Prima ancora di cominciare ad imbastire possibili trattative per la cessione del Genoa, l'advisor incaricato da Enrico Preziosi vuole approfondire ogni aspetto societario. A partire dai motivi che hanno portato alla deriva le precedenti trattative intavolate dalla proprietà rossoblu per la cessione del club. I manager di Assietta analizzano i conti del Genoa I manager di Assietta spa, capeggiati dal presidente Cornaglia, vogliono analizzare nel ...

Pronostici Serie A 37^ giornata - i consigli di CalcioWeb : l’Inter rischia a Napoli - vittorie per Roma e Genoa : Pronostici Serie A – Si gioca la 37^ e penultima giornata di Serie A. Importantissimi scontri sia in chiave salvezza che in zona Champions. Si parte domani con Udinese-Spal alle 15, alle 18 sarà la volta di Genoa-Cagliari, in serata la Roma è di scena al Mapei Stadium contro il Sassuolo. La domenica sarà aperta da Chievo-Sampdoria, alle 15 si giocano Empoli-Torino e Parma-Fiorentina; alle 18 il Milan ospita il Frosinone; due big ...

Genoa - la curva ha votato in merito allo sciopero del tifo contro il Cagliari : la situazione : In vista della gara contro il Cagliari la curva del Genoa ha votato per decidere se stoppare lo sciopero del tifo delle scorse settimane Domani contro il Cagliari la curva del Genoa sarà presente sugli spalti per sostenere i propri beniamini. Dopo giorni di incertezza in merito a tale presenza, secondo la Gazzetta dello sport ci sarebbe stata una votazione per decidere se proseguire o cessare lo sciopero del tifo da parte dei supporters ...

Genoa. gli ultrà torneranno allo stadio contro il Cagliari : I tifosi del Genoa abbonati della Gradinata Nord hanno deciso di tornare sabato al Luigi Ferraris per sostenere la squadra nella partita con il Cagliari. E’ quanto emerso nella riunione tenutasi nella sala chiamata del porto di Genova. La contestazione nei confronti di Enrico Preziosi, che era iniziata a fine aprile dopo la sconfitta nel derby di ritorno e aveva visto gli ultrà e l’Associazione dei Club Genoani rimanere fuori ...

Genoa - si gioca su due campi : prosegue la contestazione - Preziosi visita la squadra : La contestazione dei tifosi del Genoa contro la proprietà va ormai avanti da un bel po’, ieri il comunicato della società in cui comunica che la stessa è ufficialmente in vendita. Ma non si placa la protesta dei supporter rossoblu, che tramite una nota annunciano che sarà un’assemblea pubblica domani a decidere se tornare o meno sabato al Ferraris per la sfida contro il Cagliari. “Preso atto con soddisfazione ...

Corsa a tre per l'acquisto del Genoa - Preziosi conferma : 'Troviamo la persona giusta' : Con la nomina ufficiale dell'advisor torna ad alimentarsi l'ipotesi di una cessione del Genoa. Enrico Preziosi ha incaricato Assietta Spa, una società di consulenza specializzata in corporate finance, ad individuare un soggetto serio a cui affidare le sorti del club....Continua a leggere

Il Genoa vuole giocare in contemporanea gli ultimi due turni : si valuta richiesta alla Lega : Il Genoa sta pensando di chiedere alla Lega la possibilità di giocare gli ultimi due turni di campionato in contemporanea con le altre squadre in lotta per la salvezza. La prossima giornata, i rossoblu ospiteranno il Cagliari sabato alle 18 mentre l’Empoli se la dovrà vedere contro il Torino domenica alle 15. Nel frattempo, la tifoseria Genoana sta riempiendo i social di sfottò verso la Samp, sconfitta ieri in casa dall’Empoli ...

Genoa - Preziosi su tutte le furie : “Sampdoria sconfitta dall’Empoli? Lo immaginavo - che buffonata” : La Sampdoria perde in casa contro l’Empoli e inguaia i rivali del Genoa, finiti in piena zona retrocessione: il presidente rossoblu Enrico Preziosi sbotta nel post gara Sabato il Genoa ha inanellato la sua 16ª sconfitta stagionale perdendo 2-1 in casa dell’Atalanta e scivolando in 17ª posizione. Il Grifone è stato risucchiato nella zona salvezza, dopo una caduta libera che ad inizio campionato, complici i gol di Piatek (poi ...

Atalanta vince contro il Genoa (2-1) supera l’Inter e conquista il terzo posto Classifica : Dopo due gol annullati per fuorigioco nel primo tempo, la squadra di Gasperini passa con i primi due tiri in porta della gara. E, aspettando i rivali, sogna sempre più in grande

Atalanta vince contro il Genoa (2-1) supera l’Inter e conquista il terzo posto : Dopo due gol annullati per fuorigioco nel primo tempo, la squadra di Gasperini passa con i primi due tiri in porta della gara. E, aspettando i rivali, sogna sempre più in grande