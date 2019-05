Fazzi | Mi hanno arrestato per 40 minuti per uno striscione contro Salvini

huffingtonpost

(Di venerdì 17 maggio 2019) Umberto, pensionato di 71 anni, è statomartedì 14 maggio dalla polizia a Carpi per aver fissato “lo‘canagliume fascista’ sul tetto di casa di amici”. Sulle pagine de Il Fatto Quotidiano l’ex operaio della Carpiplast racconta l’accaduto:“Mistrattonato, non respiravo. E poi milasciato ammanettato in piedi per 40”.L’uomo ha raccontato di non aver mai avuto problemi con la giustizia in passato:“Qualche volta sono stato fermato e identificato durante le manifestazioni, faccio politica dal 1968. Ma è la prima volta che vengo portato in manette in questura”.racconta precisamente cosa è successo:″È stata una giornata strana. C’era il comizio di. Alle 15 mifermato per la prima volta i carabinieri, stavo solo ...

