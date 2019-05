Blastingnews

(Di venerdì 17 maggio 2019) Nessuna buona notizia per quando riguarda la prova selettiva delper la selezione di 3000, le nuove figure professionali che assisteranno i centri per l'impiego nella ricollocazione al lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza. Una notizia pessima per i candidati giunge dalla regione Campania, dove sul giornale Il Mattino si legge che per gli oltre 13mila candidati la prova risulterebbe bloccata. Talederiverebbe dal fatto che la Campania non avrebbe aderito alla convenzione con l’agenzia nazionale Anpal, sull’attuazione del reddito di cittadinanza e le politiche attive del lavoro. La motivazione della scelta della Regione Campania risiederebbe nel fatto di non voler incrementare ulteriormente il precariato con nuovi contratti a tempo determinato, pertanto, avrebbe optato di far effettuare le operazioni di consulenza ai consulenti precari interni ...

fattoquotidiano : Reddito, 79mila domande al concorso per 3mila posti da navigator. In testa Campania e Sicilia. 60mila faranno i test - caterinaperna1 : Concorso Navigator: protesta degli over 50 e blocco domande in Camapania - R1961M : RT @violettauno: ??Vincenzo De Luca non aderisce alla convenzione anpal e blocca la selezione per l'assunzione dei navigator in Campania, i… -