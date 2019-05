Caos Juventus | Allegri e Agnelli continuano a tirare la corda | i tifosi furiosi adesso

calcioweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019) E’ una situazione delicata in casa, si devono infatti prendere decisioni importanti per il futuro del club. Sta per andare in archivio una stagione che ha regalato gioie e dolori, la squadra di Massimilianoha conquistato l’ottavo scudetto consecutivo ma ha dovuto fare i conti con le debacle in Champions League e Coppa Italia, la stagione dunque non può essere considerata all’altezza in relazione agli investimenti portati avanti dalla dirigenza la scorsa estate. Laedsi erano rinnovati la fiducia ma si trattava solamente di dichiarazioni di ‘facciata’ dopo la brutta eliminazione contro l’Ajax. I veri incontri sul futuro sono andati in scena nelle ultime ore, le parti si sono incontrate per ben due volte, oggi il colloquio forse decisivo. Calciomercato, ritorno di fiamma per Icardi: la ...

