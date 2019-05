Artemis porterà la prima donna sulla Luna entro il 2024

ilfogliettone

(Di venerdì 17 maggio 2019) Ogni promessa è debito. L'amministratore della Nasa, Jim Bridenstine ha dichiarato che, come atteso da tempo, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha approvato l'emendamento al budget Nasa per il 2020. Un'iniezione di denaro necessaria in vista delle previste nuove missioni umanedel."Si tratta di 1,6 miliardi di dollari in più rispetto a quanto proposto precedentemente - ha spiegato Bridenstine - che serviranno ad accelerare lo sviluppo del nuovo sistema di lancio Sls, la navetta Orion e, soprattutto, a finanziare lo svilupo delr landing system per il ritorno di un equipaggio umanoe per l'esplorazione robotica delle regioni polari del satellite".Tanti soldi in più dunque, che in ogni caso da soli non basteranno a finanziare il ritorno dell'uomo. Bridenstine, infatti, ha sottolineato anche la necessità di ricorrere alla ...

