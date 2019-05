Strada dei parchi | revocata la chiusura del traforo Gran Sasso

Traforo del Gran Sasso - Strada dei Parchi cambia idea dopo gli incontri con Mit e Procura di Teramo : “Resterà aperto” : Il Traforo del Gran Sasso resta aperto. A poco più di 48 ore dal momento in cui era stata fissata la chiusura, Strada dei Parchi ha revocato la decisione annunciata negli scorsi giorni. Decisivi – come ha spiegato il vicepresidente della società concessionaria della A24 e A25, Mauro Fabris – gli “incontri di questi giorni” compreso quello odierno in Procura a Teramo. Venerdì, ha aggiunto il numero due di Strada dei ...

Chiusura traforo Gran Sasso - verso l'intesa Mit - Strada dei Parchi : L'Aquila - La riunione al Ministero delle Infrastrutture è stata "costruttiva". A quanto si apprende al termine dell'incontro, si lavora ad un'intesa che sollevi la Strada dei Parchi dalle responsabilità e per trovare le risorse con tutte le amministrazioni pubbliche per intervenire urgentemente e sanare la situazione a rischio di inquinamento delle acque. L'incontro al Ministero delle Infrastrutture di ...

Traforo del Gran Sasso - Strada dei Parchi : “Chiuso dal 19 maggio”. Mit : “Se accade - revoca concessione”. Incontro martedì : Strada dei Parchi annuncia la chiusura del Traforo del Gran Sasso dalla mezzanotte del 19 maggio e fonti del ministero delle Infrastrutture agitano lo spettro della “revoca immediata della concessione” perché se la società dovesse passare dalle parole ai fatti si tratterebbe di una “procurata interruzione di pubblico servizio che equivarrebbe a un inadempimento” grave da parte della controllata da Toto holding Spa. Per ...

Strada dei Parchi conferma : il traforo del Gran Sasso resterà chiuso dal 19 maggio : Strada dei Parchi Spa, concessionaria delle autostrade A24 e A25, conferma l'intento di chiudere il traforo del Gran Sasso nel tratto fra Assergi e Colledara-San Gabriele, in entrambe le direzioni, a partire dal 19 maggio prossimo. Fonti della società hanno anche risposto al sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, che ha definito la chiusura del traforo “un atto irresponsabile”.Continua a leggere

Guida autonoma - via libera dal Ministero dei Trasporti per i test su Strada in Italia : L’ultimo atto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dà ufficialmente avvio alle sperimentazioni dei veicoli dotati di autopilota sulle strade pubbliche del nostro Paese: infatti, la Direzione generale Motorizzazione del Mit ha rilasciato l’autorizzazione ai test su strada pubblica del primo veicolo self driving. Il via libera arriva dopo l’avallo da parte dell’Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road, espresso ...

Ministero dei Trasporti dà la prima autorizzazione per la guida autonoma su Strada : La Direzione generale Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rilasciato oggi l’autorizzazione alla sperimentazione su strada pubblica del primo veicolo a guida autonoma in Italia.Si tratta del primo via libera del Ministero dopo il parere positivo espresso il 22 marzo scorso dall’Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road. Lo rende noto il Mit, sottolineando che con questo atto formale si ...

Foggia : La Strada dei Sapori presente a Libando a Foggia : Foggia, 2 mag. (Labitalia) - Radici profonde, tempi lenti, rispetto per la natura, passione e ricer[...]

Lasciano rifiuti in Strada - sindaca pubblica i video : “Inciviltà costa più di tutti gli stipendi dei parlamentari” : “L’inciviltà è una piaga che alla collettività costa più di tutti gli stipendi dei parlamentari messi insieme”. Così Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro, comune alle porte di Bologna, ha commentato i due video pubblicati su Facebook, che immortalano alcuni cittadini mentre abbandonano dei rifiuti accanto ai cassonetti. Le immagini sono state riprese dalle telecamere del Comune, la sindaca ha poi deciso di diffonderle: ...

Manduria - pugni e calci all’anziano che poi viene trascinato in Strada : nel video le violenze e le risate dei ragazzi indagati : Prima un pugno, poi un calcio e infine lo strattonamento dal marciapiede alla strada. La Voce di Manduria ha pubblicato uno dei video finito nelle chat dei 14 ragazzi (12 minorenni) di Manduria accusati di omicidio preterintenzionale per la morte del 66enne Antonio Cosimo Stano. Nel filmato, oltre alle aggressioni, si sentono le risate di chi assiste e riprende la scena. video La Voce di Manduria L'articolo Manduria, pugni e calci ...

Boxe - Juan Francisco EStrada si laurea Campione del Mondo WBC dei supermosca. Sfilata la cintura a Rungvisai : Juan Francisco Estrada si è laureato Campione del Mondo dei pesi supermosca per la sigla WBC. Il messicano ha sconfitto il thailandese Srisaket Sor Rungvisai ai punti con verdetto unanime: 116-112, 115-113, 115-113. Il 29enne ha così sfilato la cintura all’avversario di dieci anni più anziano che la deteneva addirittura dal 2017. Il centroamericano, ora in possesso di un record di 39 vittorie e 3 sconfitte, si è presentato pimpante sul ...

Benzina : aumento dei prezzi in autoStrada - superati i 2 euro al litro : Che i prezzi della Benzina fossero già saliti nell'ultimo periodo non è ormai una novità, ma che continuassero imperterriti ad aumentare ha lasciato l'amaro in bocca a molte persone. Già su alcune autostrade italiane, secondo quanto riportato dai cartelli esposti, il prezzo ha superato i 2 euro per ogni litro di Benzina, arrivando addirittura a 2,071 sul tratto della stazione Masseria Est. Si tratta di un aumento dei prezzi che interessa la ...

Castellammare - Tagliano gli alberi sul Faito per ricavare una Strada abusiva - blitz dei carabinieri : area sequestrata : Tagliano gli alberi per ricavare una strada abusiva, i carabinieri sequestrano l'area in attesa di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. blitz dei militari forestali nella giornata di ieri sul ...

La Strada di Conte verso Trigoria : conferma dei big e più ambizione : Il futuro di Antonio Conte deve essere ancora scritto. Al di là di dove allenerà, una cosa è certa: la Roma sta provando a convincere l'ex ct. E proprio per questo a Trigoria sono abbastanza ...