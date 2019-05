Megan Fox | 33 anni di bellezza

gqitalia

(Di giovedì 16 maggio 2019) SeFox scrivesse una biografia, potrebbe chiamarla "La rivincita della". L’attrice, infatti, compie 33il 16 maggio e oggi è una donna bellissima e di successo, proprio lei che da ragazzina fu vittima di bullismo proprio perché troppo carina rispetto alle sue compagne di scuola. Dopo aver raggiunto la popolarità mondiale attraverso i film di Transformers,Fox si è riconfermata star delle pellicole action con quelle delle Tartaturghe Ninja, mentre da un paio d d’è impegnata nella serie tv New Girl. Grazie al suo aspetto fisico, svolge anche attività di modella, ed è stata spesso scelta come testimonial da alcuni importanti brand, per esempio Giorgio Armani, che nel 2010 l’ha voluta, a fianco del calciatore Cristiano Ronaldo nella campagna pubblicitaria Giorgio Armani underwear and jeans. Il ...

riahngel : @smokearry È come se andassi sul curiouscat di megan fox e le scrivessi 'sei brutta' - leadintogold : #MENODORAshort #16maggio . HBDay??Megan! - POPCORNTVit : Tanti auguri a Megan Fox: la provocante attrice compie 33 anni -