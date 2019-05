La bancarotta di Telltale Games spiegata in un video documentario | tutte le cause del

optimaitalia

(Di giovedì 16 maggio 2019) La chiusura improvvisa di, avvenuta nel novembre dello scorso anno, ha lasciato l'amaro in bocca a tanti. Tantissimi. Aigiocatori, che nei suoi 15 anni di onorata carriera hanno apprezzato le tante avventure grafiche realizzate dalla piccola compagnia americana, dalla saga di The Walking Dead a Game of Thrones, passando pure per licenze di Ritorno al Futuro, Jurassic Park e Borderlands. Agli addetti ai lavori, che hanno perso il posto di lavoro e/o validi colleghi. E pure a noi giornalisti, che conabbiamo creato nel tempo un rapporto speciale, fatto di storie incredibili e personaggi indimenticabili ad ogni prova su campo in anteprima, ad ogni recensione puntualmente emozionale., ad oggi, non esiste più, e ci lascia in eredità una pletora di bellissimi giochi guidati dalla narrazione. In cui le nostre scelte hanno un peso ben preciso, ...

OptiMagazine : La bancarotta di #TelltaleGames spiegata in un video documentario: tutte le cause del fallimento… -