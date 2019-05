huffingtonpost

(Di giovedì 16 maggio 2019)una. Narrano in queste ore che nel Pd l’avvicinarsi delle urne sia direttamente proporzionale al numero di messaggi che arrivano sul cellulare o sul tavolo del segretario, incitandolo ad abbandonare la sua flemma.Se è vero infatti che i leader arrivano in politica più o meno in due versioni, il muscolare e l’esitante, il cazzuto e l’accomodante, lo sgarbato e l’educato, il dominante e l’ascoltante, il pigliatutto e il diplomatico, sappiamo bene a quale dei due tipi appartiene Nicolaretti: il tipo prodotto nelle fabbriche che sfornano il modello Prodi e Bersani, e che da qualche anno non si era trovato in circolazione; e che, proprio o forse soprattutto per questo, alle recenti primarie è stato scelto dagli elettori del Pd, con l’immenso sospiro di sollievo di chi pensa di potersi evitare, almeno per un ...

HuffPostItalia : Datti una mossa, Zinga - Matti_82 : RT @HuffPostItalia: Datti una mossa, Zinga - GioITA2 : RT @HuffPostItalia: Datti una mossa, Zinga -