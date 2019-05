Alt-Frequencies | disponibile da oggi il curioso gioco basato sull' audio tra misteri e

eurogamer

(Di giovedì 16 maggio 2019) Lo sviluppatore Accidental Queens (A Normal Lost Phone) e il co-producer ARTE (Bury me, my Love) annunciano che Alt-, iltrae cospirazioni, è oraper PC Steam, iOS e Android.Per l'occasione, è stato pubblicato il trailer di lancio, visibile più in basso. Ma che tipo diè Alt-? In questo particolare titolo i giocatori avranno il compito di svelare un mistero che si svolge tra più stazioni radio tra un gruppo eterogeneo di persone. "Registra, riavvolgi il tempo e trasmetti frammenti di programmi radiofonici per scoprire la verità sul loop temporale, una cospirazione e il più grande voto nella storia".La particolarità di Alt-è il supporto per utenti non vedenti attraverso un solido design che consente ai giocatori di varie disabilità di essere inclusi nel. Leggi altro...

