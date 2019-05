Pomodori più gustosi? La risposta è in un gene

wired

(Di martedì 14 maggio 2019) “Idi una volta non esistono più”. A dirlo non è più solamente qualche saggia signora al supermercato. Perché ora a darle ragione è anche la scienza: secondo un team di ricercatori internazionale, infatti, iche troviamo oggi nei negozi non hanno più molto sapore. E la causa, spiegano nel loro studio appena pubblicato su Naturetics, è da cercare nei loro genomi, o meglio nella presenza di una rara forma diresponsabile del sapore, che sembra ormai persa. Per capire il perché moltisono insapore, i ricercatori hanno ricostruito i genomi di 725 varietà dicoltivati e di altriselvatici, strettamente imparentati. Dalle analisi, il team ha individuato ben 4.873 nuovi geni, finora assenti nel genoma di riferimento del pomodoro. Come raccontano i ricercatori, icoltivati hanno una vasta gamma di variazioni fisiche e metaboliche, ...

